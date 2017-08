Con u$s 28 millones, Serena Williams es la atleta mejor pagada de 2017

Con 35 años de edad, la tenista Serena Williams se tomó un receso de los torneos del deporte blanco debido a su primer embarazo (sólo ha jugado dos), no sin antes sumar otro título y es el ser la deportista femenina mejor pagada en el 2017. La ganadora de 23 torneos de Grand Slam lleva 15 años de una exitosa carrera deportiva, siempre ha sabido ubicarse en la élite de su disciplina, y sigue siendo la reina en la lista de atletas femeninas mejor pagadas. La jugadora estadounidense ganó u$s 27 millones de junio de 2016 a junio de 2017 gracias a los premios en torneos, cuotas de aparición y patrocinios con Beats by Dre, Gatorade, JP Morgan Chase, Nike, Wilson y Tempur-Pedic.

El top 10 de la lista es "dominado" casi por completo por las jugadoras de tenis, ya que hay ocho. La segunda es Angelique Kerber, que sumó u$s 12,6 millones, u$s 7,6 millones en premios y u$s 5 millones en avales.

La alemana, que se convirtió en la número uno del mundo y ganó el título de US Open el año pasado, tiene un gran contrato con Adidas, Yonex, SAP, Generali, Rolex, Slim Secrets y bareMinerals.

La corredora de NASCAR Danica Patrick (u$s 12,2 millones) y la peleadora estrella de UFC Ronda Rousey (u$s 11 millones) son respectivamente tercera y cuarta, seguido por jugadoras de tenis nuevamente: Venus Williams ingresó u$s 10,5 millones, seguida por sexta Garbine Muguruza con u$s 7,7 millones, Caroline Wozniacki u$s 7,5 millones, octava Agnieszka Radwanska u$s 7,3 millones, en el noveno puesto se ubica Eugenie Bouchard u$s 7,1 millones ($ 6.5 millones de patrocinadores) y décima está Simona Halep (u$s 6,2 millones).

Maria Sharapova no está incluida en la lista ya que ganó menos de u$s 6 millones. La tenista rusa todavía tiene acuerdos con Nike, Head, Evian y Porsche, mientras que American Express, Avon y Tag Heuer no renovaron su contrato.

Por la igualdad

Además de ser una estrella, y justamente por ello, Serena reclamó en un reciente artículo de la revista Fortune por el fin de la brecha salarial para las mujeres negras. "La brecha salarial entre hombres y mujeres golpea a las mujeres negras más fuerte", expresó en la nota. En Estados Unidos, por cada dólar que ingresa un hombre las mujeres negras ingresan 63 centavos, ganan un 17% menos que las mujeres blancas y las mujeres negras con estudios ganan menos en todos los niveles, refleja en su escrito Williams, quien además recuerda que de pequeña le dijeron que no podría conseguir sus sueños porque es una mujer y, además, por el color de su piel.