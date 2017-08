"Duro de cuidar", la más vista

La comedia "Duro de cuidar", con Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson, se convirtió en la película más vista del fin de semana en EE.UU. y Canadá, con una recaudación de u$s 21,6 millones, informó el sitio especializado Box Office Mojo. Por su parte, "Annabelle 2" cayó al segundo puesto, en la segunda semana de su estreno, con u$s 15 millones, por lo que acumula una recaudación de u$s 64 millones. El tercer lugar en la taquilla lo ocupó "Logan Lucky", un filme de Steven Soderbergh con Channing Tatum y una recaudación de u$s 8 millones. Por ser ayer día feriado, las cifras de los cines argentinos recién se conocer hoy.