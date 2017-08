Finde largo: viajó más gente pero estuvo menos tiempo

Los turistas que aprovecharon el fin de semana largo por el feriado que recuerda al libertador José de San Martín gastaron 1.182 millones de pesos, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que estimó además un crecimiento interanual de 3,4 por ciento en ventas.



Entre el viernes y hoy se registró un desplazamiento turístico de 638.985 personas.



“El número de visitantes mejoró 10 por ciento frente al año pasado, pero la estadía promedio se redujo levemente‘, dijo Fabián Tarrío, titular de la entidad.



El presidente de la CAME destacó además el acuerdo con la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (ATACYC) en 77 ciudades de frontera que ‘permitió financiar en 12 cuotas sin interés las compras en comercios todos los días y todos los rubros, incluyendo gastronomía, excursiones y hotelería para evitar el éxodo a países vecinos”.



‘El quinto fin de semana largo del año movilizó a 638.985 personas en el turismo interno, que gastaron en forma directa 1.182 millones de pesos‘, resumió la CAME.





‘Las condiciones climáticas fueron mixtas en este lapso que abarcó el Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, con algunas lluvias el sábado pero una mejora posterior del tiempo‘, observó el reporte.



La estadía media descendió a 2,5 días desde 2,8 días del año pasado, con un gasto promedio por turista de 740 pesos, por jornada.



‘Aunque este valor creció un 25,4 por ciento respecto del fin de semana largo del 17 de agosto del 2016, en precios constantes estaría levemente por encima de los mismos niveles de entonces‘, dijo la CAME.



Según el relevamiento realizado en 40 ciudades turísticas, las ventas de bienes y servicios asociadas al movimiento de este sector subieron 3,4 por ciento frente al mismo fin de semana de la temporada anterior, un comportamiento mejor que el desplome de 10,5 por ciento de aquellos días.



El aumento ocurrió principalmente porque viajó más gente.



‘Hay que considerar que la circulación de este último fin de semana largo fue alentada por un presupuesto algo superior para los paseos cortos dentro del país. Esto es más allá de las vacaciones de invierno, ya que en lo que va del corriente año hubo un fin de semana largo menos que en 2016, lo que explica también la mayor predisposición a viajar de la gente‘, explicó el informe.