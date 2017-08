Los ADRs argentinos arrancan la semana con signo negativo

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia bajista en el arranque de la semana.

En ese contexto, los papeles de Petrobras Argentina caen 1,94 por ciento, hasta los 12,11 dólares cada uno y lideran los ajustes.

Durante buena parte de la semana pasada, los ADRs se movieron con claro signo alcista a raíz del optimismo que generó entre los inversores y fondos de inversión el resultado obtenido por el oficialismo en las PASO.

Los otros retrocesos más importantes los registraron Ternium (-0,96%, u$s 28,97), YPF (-0,74%, u$s 20,01), y Tenaris (-0,40%, u$s 27,10).

Como contrapartida, avanzan los ADRs de TGS (0,56%, u$s 18), y Telecom Argentina (0,06%, u$s 31,13).