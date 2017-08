En qué piensan las empresas argentinas cuando hablan de competitividad

Hay un alto nivel de consciencia por parte de quienes conducen las empresas industriales líderes de Argentina, en la necesidad de mejorar la competitividad de sus operaciones. Lejos de pararse en posiciones de mera victimización, los ejecutivos asumen la responsabilidad y proponen iniciativas de mejora hacia el interior de sus organizaciones; asomando como una propuesta sumamente interesante la posibilidad de trabajar en forma colaborativa entre distintas empresas, para mejorar los niveles de productividad.

El compromiso de las empresas por lograr el objetivo de mejorar la competitividad se ve reflejado en la encuesta ‘Competitividad en las Empresas Industriales Argentinas: actualidad, problemáticas y desafíos’, desarrollada por Numan y IEEC; con motivo de la realización del ‘Foro Argentina Industrial 2017’: el 85% manifiesta que el concepto de competitividad está alta (55%) o medianamente (30%) vinculado a la gestión diaria de su empresa.

Las políticas internas que las empresas están implementando o planean implementar para mejorar la competitividad, se centran principalmente en la mejora de procesos (89%), la inversión en maquinarias o inmuebles (59%), la reducción de gastos y/o de personal (50%), los programas de capacitación y entrenamiento del personal (41%), e investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios (28%).

Sin embargo, las conclusiones de las mesas de análisis, revelan que las empresas tienen aún muchos ‘deberes’ pendientes. Como señalaba Ignacio Sánchez Chiappe, director del IEEC, llama la atención en particular, que al momento de considerar la Evaluación de los Sistemas de Gestión, los ejecutivos no hayan mencionado la necesidad de mapear procesos. Tampoco se hizo hincapié en la oportunidad de generar indicadores que miren la totalidad de la cadena.

Lo cierto es que además de analizar las acciones e iniciativas que deberían implementarse a nivel corporativo para mejorar la competitividad de las empresas, los ejecutivos también plantean la necesidad de articular políticas públicas con iniciativas de inversión privada, que busquen lograr los objetivos de competitividad.

Entre las políticas públicas que esperan sean llevadas a cabo en el corto-mediano plazo, el 60% apunta a una mejora del sistema educativo, el 59% reclama reducir la presión impositiva, el 56% plantea incentivar acuerdos paritarios que incluyan el factor productividad, el mismo porcentual se enfoca en la necesidad de reducir la inflación, y el 52% requiere incrementar la inversión en infraestructura.

La medición, que cuenta con la participación de 101 ejecutivos de compañías industriales argentinas (35%) y multinacionales (65%), se focaliza en la

Competitividad General de las Empresas Industriales, y en particular, en la competitividad en las áreas de Recursos Humanos, Supply Chain y Manufactura.

Competitividad & Recursos Humanos

Un factor con alta incidencia en la Productividad y la Competitividad es el ausentismo. A este respecto, casi la mitad de los líderes de Recursos Humanos encuestados asevera que logró disminuir el nivel de ausentismo en sus plantas durante el último año.

En cuanto a la captación de talento, a la hora de seleccionar profesionales del mercado, las principales restricciones que encuentran las áreas de Capital Humano son las exigencias salariales de los candidatos (50%) y la reducida oferta de profesionales con los conocimientos técnicos requeridos (45%).

En lo que a gestión de conflictos sindicales respecta, en un 82% de los casos se señaló que la capacidad de los Mandos Medios para gestionar conflictos o identificarlos en etapas tempranas resulta uno de los factores claves para minimizar el impacto en las plantas.

Además, durante los debates desarrollados en el marco del Foro Argentina Industrial, se percibió que la capacitación continua y una mayor profundidad en la formación de los Mandos Medios de las empresas industriales, serán durante los próximos años elementos cruciales para la mejora del desempeño de estas empresas. Aquí vale resaltar que es imposible llegar a ser un país competitivo, sin recursos humanos que estén preparados para trabajar en las industrias que se pretendan priorizar en el plan de desarrollo de una nación.

Competitividad e integración del sistema educativo a la matriz productiva deben trabajarse con una visión a largo plazo. No debemos dejar de tener en cuenta que en la actualidad no son pocos los profesionales que recién notan la disociación entre universidad y mercado, al terminar sus carreras universitarias, cuando no encuentran oferta suficiente para insertarse exitosamente en el mundo laboral.

Competitividad & Cadena de Suministros

Los resultados de la encuesta que realizamos con motivo del Foro Argentina Industrial muestran oportunidades de mejora en cuanto a la integración de la cadena de suministros, hacia clientes y proveedores. Aquí la gestión integral de Supply Chain podría mejorarse mediante la implementación de tecnología que favorezca la comunicación con ambas partes. En el caso de la integración con los clientes, el 37% de los encuestados dice que su empresa lo hace vía Internet, identificando a esta opción como la principal. En cuento a la integración con los proveedores, la opción más elegida es la realización de pedidos por correo electrónico (42%).

En este punto, vale destacar que los ejecutivos participantes del Foro Argentina Industrial identificaron a la estructura de transporte del país como uno de los principales escollos a resolver. Entre ellos, se apuntó a la pobre estructura ferroviaria con la que cuenta Argentina y a los elevados costos portuarios.

Manufacturas & Competitividad

Dentro del área de Manufactura, la encuesta revela que, en líneas generales, la inversión en bienes de capital se mantiene a nivel constante durante el presente año (en relación a 2016), ya que en un 44% de los casos no muestra variación y el 27% informa que creció, mientras que el 29% restante opina que decreció.

Al igual que lo indicado por los profesionales de Recursos Humanos, el 63% de los Gerentes de Planta, Directores Industriales y Gerentes Generales, señala a los Mandos Medios como el punto más importante a trabajar hacia el interior de las empresas para mejorar la competitividad.

En esta área se observa una oportunidad de mejora en la innovación e implementación de nuevas tecnologías, ya que solamente el 58% de los encuestados afirma que estas acciones fueron habituales (28%) o constantes (30%) en sus plantas durante los últimos 2 años.

Finalmente, la encuesta revela un fuerte compromiso con la mejora de procesos en las compañías industriales. El 60% de los ejecutivos manifiesta que sus empresas están comprometidas con la mejora continua de procesos, en la que se trabaja según un plan estratégico, a partir de los objetivos de competitividad a largo plazo.

Cómo enfrentar el futuro

Existe una gran avidez por parte de los líderes de las empresas industriales a mejorar como profesionales y a llevar a sus empresas las mejores prácticas del mercado. Al mismo tiempo, se trata de un público que puede brindar un gran aporte a quienes se encuentran ejerciendo la función pública para pensar e implementar políticas apartidarias, que apuntalen la competitividad del país, mejorando paulatina pero sostenidamente el nivel de bienestar de todas las organizaciones y todos los ciudadanos.

Los pronósticos son optimistas. El 97% de los ejecutivos de empresas industriales considera que la baja competitividad de Argentina puede mejorarse. El 54% de ellos sostiene que esa mejora puede producirse rápidamente, en un período de 5 a 10 años, mientras que el 43% estima que estos resultados podrían verse en un lapso no menor a 20 años. Esta percepción tiene su correlato en el pronóstico positivo del contexto económico-político-social argentino, que tienen los ejecutivos industriales para los próximos 12 meses: el 64% estima que mejorará (59% levemente y el 5% en forma significativa).