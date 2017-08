La discusión por el Fondo del Conurbano y la Coparticipación

"Si quieren negociar algo, que lo hagan con el Fondo del Conurbano. Es más razonable que le pregunten a Buenos Aires sobre eso que es más político que judicial", disparó el ministro de Hacienda de San Juan Roberto Gattoni. "Si sale el reclamo, San Juan perdería $ 2.000 millones, son dos presupuestos de viviendas por año", agregó el funcionario.

La pelea que esconde las declaraciones de Gattoni es que en 16 de los 17 distritos que la Corte les reclamó una posición, hay mucho malestar por el pedido de la provincia de Buenos Aires al tribunal para que se les reconozca $ 250.000 millones no abonados en concepto de "Fondo del Conurbano" de los últimos cinco años.

El apoyo explícito a este reclamo de parte del presidente Macri no ayudó a morigerar la discusión. Los distritos de Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Tucumán, Chaco, Catamarca, Chubut, San Juan, Tierra del Fuego, Salta, La Pampa y San Luis; ya hicieron llegar su reclamo y prometen dar la pelea.

La intención de los mandatarios es presionar al Gobierno para que, si se concede el pedido de Vidal, la Nación absorba el impacto y no las provincias.