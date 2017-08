Para operarse, el presidente eligió a Racing por encima de Boca

Promesas de medidas para el segundo mandato de Cambiemos

Colecta para Milagro Sala

Aquel gol de tiro libre que hizo en Los Abrojos y le mostró a Carlos Tevez en una visita a China parece haber quedado atrás para Mauricio Macri. Las lesiones, primero al paddle y luego al fútbol, le jugaron una mala pasada al Presidente, que en menos de un año debió someterse a dos cirugías en la rodilla derecha. La primera, en junio de 2016, la encabezó el doctor Jorge Batista, conocido de Macri de sus 12 años como presidente de Boca. Sin embargo, el Presidente no habría quedado conforme con esa intervención y cambió de equipo para la que se realizó el miercóles pasado. El elegido fue Miguel Ángel Khoury, ex médico del equipo argentino de Copa Davis y con antecedentes previos en el Racing campeón de 2001 y, nada menos, en la NBA, donde fue parte de los Cleveland Cavaliers. La artroscopía fue exitosa y Macri se recuperó el fin de semana en Villa La Angostura.Fue uno de los primeros funcionarios nacionales en aparecer en el precoloquio de IDEA en Rosario la semana pasada. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, fue muy bien recibido por los hombres y mujeres presentes. Cuestionado por el titular de la empresa AGD, Roberto Urquía por "la pesada mochila de las retenciones a la soja", Buryaile respondió que "hay un decreto al respecto y vamos a ir bajándolas a razón de 0,5% por mes y 6% cada año hasta que termine el primer mandato del presidente Macri". La alusión no pasó desapercibida por los presentes que se miraron entre azorados y cómplices. A la salida del encuentro, el ministro fue consultado sobre sus dichos. Sonrió y, con ironía, lanzó: "Me debo haber equivocado".Después de que finalmente la justicia provincial le otorgó a Milagro Sala el beneficio de prisión domiciliaria, amigos y allegados a la dirigente social iniciaron una campaña destinada a recaudar fondos para acondicionar el inmueble al que la líder de la Tupac Amaru será trasladada. Se trata de una carrera contra reloj, ya que el traslado se producirá en los próximos días y el inmueble está destruido e inhabitable por el abandono y varios saqueos.