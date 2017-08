Garavano criticó con dureza a Gils Carbó

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que "sigue habiendo en algunos fiscales y eventualmente en algún juez obviamente alguna influencia" del kirchnerismo e insistió en pedir la renuncia de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, al sostener que "no ha encarado el combate de la corrupción".

"La Procuración no ha encarado el combate de la corrupción, del delito. Ha crecido la cantidad de recursos que se le han asignado en los últimos cuatro años de forma exponencial, y la cantidad de personal asignado y eso no se ha visto traducido en resultados ni de cara al combate del delito ni de la corrupción", opinó el funcionario nacional.

Durante una entrevista con el diario Clarín, el ministro agregó que "más allá de las cuestiones políticas", le hace "un fuerte cuestionamiento" a la gestión de la procuradora Gils Carbó.

"Está siendo investigada por sus propios fiscales, lo cual genera una situación de crisis institucional que no recuerdo haya pasado en el país", destacó. Garavano resaltó además que un "fiscal general es el que tiene que encargarse de perseguir el delito, la corrupción, más allá de las consideraciones políticas, militantes". Y profundizó: "Sigue habiendo en algunos fiscales y eventualmente en algún juez obviamente alguna influencia, pero después tenemos algunos problemas estructurales que hacen a todas las clases políticas, y está la cuestión de que la Justicia se queda en la etapa preliminar, que es la investigación preparatoria". Garavano calificó de esta manera al Poder Judicial con "4 puntos, no más de 5", aunque aclaró que a los tribunales federales "no los aprobaría" y que "le pondría un 3 porque en este último tiempo ha empezado a moverse".