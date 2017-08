Se triplicaron inversiones de cartera extranjeras en el primer semestre

En el primer semestre de 2017 ingresaron al país casi el triple de fondos de portfolio de inversores extranjeros que en el mismo período del año anterior. Si bien en su mayoría estos fondos fueron a parar a inversiones en pesos, por las altas tasas que el Banco Central fijó para el sistema en estos últimos 18 meses, entre mayo y junio cerca de u$s 1300 millones de inversores del exterior se acreditaron directamente en divisas y permanecieron hasta ahora en el sistema financiero.

Según explicó Martín Corvo del BCRA, en la última entrada del blog de la autoridad monetaria "Ideas de peso", el 98% de los ingresos por inversiones de cartera de no residentes desde principios de 2016 fueron liquidados en pesos.



Corvo aclaró en el post que del total que arriba al país, se puede diferenciar cuánto de ese flujo permaneció en moneda extranjera acreditado en una cuenta local y cuánto se volcó al mercado de cambios. "En ambos casos, el registro cambiario del ingreso se efectúa por el concepto al que corresponde la transferencia, con la diferencia que, en el caso del canje, se efectúa un segundo registro por la acreditación de los fondos en la cuenta, similar a si comprara la moneda extranjera", detalló.

De la misma manera, si un banco local recibe inversiones de no residentes, tiene la opción de vender los fondos en el mercado contra pesos o mantenerlos en su posición en moneda extranjera, pudiendo, al igual que en el caso anterior, eventualmente venderlos en el mercado de cambios.

El primer trimestre de este año, con el furor de las tasas de Lebac, ingresaron al sistema u$s 1.200 millones, que fueron liquidados en pesos. Esta tendencia mermó a partir de abril último y hasta junio, se registraron ingresos por u$s 700 millones.

En el sexto mes del año, los ingresos netos de no residentes liquidados en pesos sumaron

u$s 400 millones "superiores a los u$s 200 millones observados en mayo, pero por debajo de los máximos de febrero y marzo, que rondaron los u$s 500 millones cada mes", afirmó Corvo.

En consecuencia a la suba de tasas que el Banco Central encaró en abril, cuando llevó a la Lebac a niveles de 26,25%, ese mes representó en el balance cambiario el récord de ingresos de no residentes que terminaron en instrumentos en pesos. El famoso carry trade.

"En abril, se observaron volúmenes récord por la operatoria, reflejando las compras y ventas dentro del mismo periodo de los mismos operadores, pero con liquidaciones netas de u$s 1500 millones", sostuvo el economista del Central.

Al mismo tiempo, entre mayo y junio, ingresaron otros u$s 1300 millones de inversores no residentes, pero que fueron acreditados directamente en una cuenta en moneda extranjera. Según Corvo, estos movimientos se dieron por operaciones puntuales y estos depósitos permanecen en el sistema financiero hasta ahora.

Esta "foto" sirve para explicar meses con menos oferta de dólares en el mercado de cambios, lo que a su vez acompaña una suba de la moneda estadounidense.