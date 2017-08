Monotributo: el desvío más frecuente es falta de factura de respaldo en papel

Desde la semana pasada, comenzaron a aparecer los "desvíos" de los pequeños contribuyentes en el portal Mi Monotributo, que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso a su disposición. El "desvío" más masivo resultó la falta de soporte en papel como respaldo para aquellos que facturan de manera electrónica.



Sobre todo para muchos profesionales y trabajadores que facturan su labor en una tarea en relación de dependencia encubierta, o en el propio Estado, y que lo hacen sólo una vez por mes, esa exigencia no tiene demasiada consistencia.

Fuentes de la AFIP aseguraron que se está revisando todo el tema de la facturación para tener en cuenta todas las situaciones, y en especial, la del vencimiento a los 24 meses de emitidas de las facturas de respaldo.

El alerta en la página Mi Monotributo se visualiza con una línea roja al costado dice "Sin Código de Autorización de Impresión (CAI)" y abajo en una letra más tenue: "Tenés que solicitar CAI para tu facturación de respaldo".

Las fuentes oficiales consultadas aclararon que esta irregularidad no impedirá recategorizarse en septiembre, si la factura con CAI es sólo de respaldo y se constata que el contribuyente factura electrónicamente. En cambio, sí sería un impedimento el hecho de no tener CAI ni ninguna otra forma de facturación, lo que implicaría que no se puede estar realizando ninguna actividad legalmente, aclararon.

También precisaron que pronto se va a agregar de alguna manera a la advertencia la palabra "desvío", para dar más claridad al mensaje que la simple línea roja a un costado.

La contadora Celeste Pizá estimó que, para aquellos obligados a tener domicilio electrónico y que nunca hayan ingresado a un plan de pago, seguramente el segundo punto de desvío será la falta de ese requisito, el que también será imposibilitante para la recategorización.

En todos los septiembres, habrá desde este año una recategorización obligatoria para todos los monotributistas, que tendrán que cambiar o confirmar su categoría anualmente.

Para esto, aparecerán dos sitios en la página Mi Monotributo, para dar un click en confirmar o continuar con la recategorización.

El nuevo portal Mi Monotributo de la AFIP intenta presentarse ante el pequeño contribuyente con un lenguaje más amigable que la página de Internet general del organismo recaudador, al tiempo que descomprime el uso de esta última con el ingreso para muchas transacciones menores y el facturador on line para quienes tienen pocos comprobantes mensuales.

También existe una aplicación telefónica Mi Monotributo, pero aunque el titular de la AFIP, Alberto Abad, se queja de que la gente no usa esa aplicación, lo cierto es que está muy incompleta. Los desvíos, por ejemplo, todavía no se pueden ver en el celular. Además, los pequeños contribuyentes se quejan de que en general no funciona bien. Es más apreciada la app para celulares de la AFIP que se llama Mi Facturador.