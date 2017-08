Reestrena en cines "Duro de Matar 1"

En la medianoche del sábado 2 de septiembre se reestrenará en algunas salas de los complejos Cinemark y Hoyts la primera película de la exitosa saga de "Duro de matar" (1988).

Luego se repetirá en la noche del martes 5 en los mismos complejos, de acuerdo a información publicada en el sitio cinesargentinos.com. Realizada con un presupuesto de u$s 28 millones, el filme recaudó más de u$s 140 millones en todo el mundo y fue elogiada por los críticos. La película volvió a Bruce Willis una estrella de acción, y se convirtió en una saga de cinco partes (la última de 2013) que terminó recaudando a nivel global casi u$s 1500 millones