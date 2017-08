"La elección mostró que las posturas ambiguas no generan confianza"

Entra en el Café de Los Angelitos, a tres cuadras del Congreso, y tres personas de distintas mesas se paran para saludarlo y felicitarlo. Agustín Rossi es una de las sorpresas electorales de las primarias. Se impuso dentro del Frente Justicialista santafesino, que le ganó a Cambiemos y al socialismo. En esta entrevista con El Cronista propone que el peronismo adopte un lugar claro de oposición. "Hay un error en creer que el país necesita más oficialismo", asegura.

¿Qué análisis hace del resultado electoral?

Me parece que el peronismo en su conjunto ha hecho una elección para estar conforme a nivel nacional. Y que va a tener que definir en qué lugar se va a parar en los próximos dos años. El lugar que nos están dando los argentinos es que tenemos que ser la contrabalanza de lo que hoy significa Cambiemos y ser los que articulemos una propuesta opositora para 2019.

Hay gobernadores que no están de acuerdo con esa mirada.

No digo que esta sea una posición unánime. Pero los resultados electorales muestran qué posiciones fueron legitimadas. En aquellos lugares en donde fuimos muy opositores nos ha ido mejor que en aquellos lugares en donde tuvimos una posición no tan clara.

¿Le llamó la atención el socialismo, que quedó tercero en Santa Fe siendo el frente de gobierno?

Creo que lo que pasó, y que no le pasó solo al socialismo en Santa Fe, fue que aquellos espacios políticos que han mantenido durante este año y medio conductas duales ante el Poder Ejecutivo Nacional, que a veces eran más oficialistas y a veces más opositores, terminaron en una situación en la que no le generaron ni la suficiente confianza a los oficialistas ni la suficiente confianza a los opositores. Y al haber dos propuestas políticas muy claras, antagónicas, el que quería votar a favor del Gobierno, votó a Cambiemos. Y el que quería votar en contra del Gobierno, a nosotros.

Parte del bloque de senadores del Frente para la Victoria tampoco escapó a la ambigüedad. ¿Después de diciembre, se parte?

No por nosotros. Estoy seguro de que no va a ser por nosotros. Lo que nosotros vamos a plantear es que el bloque debata, discuta y defina cuál es la posición que va a sostener en el Senado en base a lo que vimos y qué es lo que necesita... porque acá hay un error en creer que el país necesita más oficialismo. ¡El país necesita más oposición! Necesita una oposición a esto, que ya está, que tiene sus votos, su electorado, sus diputados y sus senadores. Lo que necesita la democracia argentina es una alternativa de oposición.

La primaria tan competitiva de Santa Fe, ¿muestra que fue un error impedirle a Florencio Randazzo competir en la bonaerense?

Me parece que cada situación es distinta. Una cosa es Cristina y otra lo que éramos nosotros en Santa Fe. Nosotros visualizamos que el justicialismo vaya unido. Y nosotros ganamos, pero (Alejandra) Rodenas hizo una muy buena elección. Para la provincia de Santa Fe fue una decisión acertada, en una primaria en donde siempre hay algún chisporroteo, pero no pasó nada que nos impida trabajar juntos de aquí para adelante. De hecho, lo principal, que era la caracterización sobre el gobierno nacional, era idéntica. Tanto Rodenas como nosotros planteamos que íbamos a ir al Congreso a oponernos a la reforma laboral, a la reforma previsional, que la política económica neoliberal plantea muchos problemas para Santa Fe, así que no vamos a tener problemas en ese sentido.

Ahora su desafío es conservar al votante de Rodenas.

Hay varias cosas que ayudan. Yo hablé con Alejandra, tuvimos una linda conversación el domingo 13 por la noche, en la que miramos hacia el futuro y vimos esta coincidencia en cuanto a nuestra mirada crítica sobre el gobierno nacional. Y está claro que si hay un espacio político que puede ganarle a Cambiemos en Santa Fe somos nosotros. De hecho, le hemos ganado en estas PASO. Y después hay otro elemento, que es que Alejandra va a ser la segunda en la lista, así que es dable presumir que los dos vamos a trabajar para que todos los que nos votaron, en una lista u otra, lo vuelvan a hacer.

Todos vemos probable que usted vuelva a ser el jefe del bloque.

(Se ríe) ¡Todos creemos! El problema es que tienen que creer los diputados.

¿Lo habló con Cristina?

No. Ni lo pienso. No me escapo a la especulación periodística. Yo fui presidente de bloque, el actual presidente del bloque no renueva su mandato... Pero no voy a hacer nada ni me voy a poner a pensar en eso hasta después de que terminen las elecciones generales.