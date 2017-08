Luis Etchevehere, de la Rural: "los porcinos locales pueden competir"

El presidente de la Sociedad Rural (SRA), Luis Etchevehere, aseguró ayer que los productores porcinos tienen "excelentes condiciones para competir con cualquiera" y se mostró favorable a la importación de carne de cerdo de Estados Unidos, aunque con "condiciones de competitividad" que contemplen un alivio fiscal, en especial, gravámenes provinciales.

"El sector porcino argentino es de los más eficientes del mundo: en lo referido a eficiencia y productividad está en el mismo nivel que en Estados Unidos y por encima de Europa y Brasil, por lo que el trabajo es abrir los mercados pero con condiciones de competitividad", explicó el directivo rural.

"La mayoría del mundo no es como Argentina, que tiene alimentos para abastecer y exportar, sino que produce la mitad de lo que necesita, por eso cuando tienen una reunión con Argentina se entusiasman y nos dicen que necesitan lo que producimos para que su población tenga asegurada la alimentación", reseñó.

En ese sentido, Etchevehere contó que las contrapartes comerciales habituales suelen expresar que "quieren comprar todo: les gusta la carne, leche en polvo, fruta, vino pero, acto seguido, preguntan qué le vamos a comprar a ellos; si uno se levanta de la mesa y sale corriendo, obviamente no va a haber comercio".

"El desafío es poder ser competitivos, colocar productos a valor de nuestros competidores a nivel internacional en muchas góndolas del mundo para generar empleo en Argentina e importar de manera inteligente", exhortó.

"Hay que destrabar todos los impues

tos disfrazados de tasas para que (la carga) no deje afuera de la cancha a un producto que es competitivo a nivel mundial y que preguntarle a los gobernadores si quieren que se genere empleo o no", agregó.