El mundo de los negocios

En el corazón de las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, Pueblo Estancia La Paz se corona como la opción ideal para celebrar un evento social o tener reuniones corporativas y disfrutar del espíritu rural, pero sin perder las comodidades de la ciudad. La estancia, que perteneció a Julio Argentino Roca, cuenta con canchas de polo, golf, tenis, amplia oferta gastronómica y un parque diseñado por Charles Thays en 1901, entre otras comodidades. Más en puebloestancialapaz.com.A 15 años de su lanzamiento, Omega presenta las novedades de su colección Seamaster Aqua Terra 2017. Una renovada y delicada estética, una diversa y amplia gama de materiales, tamaños y variaciones de cada pieza, tanto para caballeros como para los más de 30 relojes femeninos que conforman la línea. Más un modelo extra, con sólo 87 piezas en el mundo, el nuevo Aqua Terra World Timer Edición Limitada. Más en www.omegawatches.com/es.Foncap firmó un convenio con el Banco de la Nación Argentina para llevar adelante el Premio FINC. Se trata de la primera edición de esta distinción a la innovación en microfinanzas de alcance nacional, que tiene por objetivo fortalecer a las instituciones y aumentar la inclusión financiera de los microemprendedores. El proyecto ganador será beneficiado con un premio de $150.000 para su ejecución, y será anunciado en el marco del Foro Mundial de Microfinanzas organizado por el Fondo Multilateral de Inversiones, que este año tendrá sede en Buenos Aires. El ganador también será reconocido con la distinción local del Premio Interamericano a la Innovación Financiera y Empresarial (otorgado por Fomin) por un valor de u$s 3000.Fercol suma un nuevo producto Resurs para el cuidado de las motocicletas. Su función principal es renovar y proteger las entrañas de las motocicletas con motor de 2 y 4 tiempos con sistema de lubricación separado. Previene el desgaste, aumenta la performance, repara y corrige motores desgastados, reduce el ruido y la vibración y, lo mejor de todo, economiza combustible.A menos de un año de su inauguración, el edificio corporativo Madero Riverside fue certificado como LEED Core & Shell en categoría Gold por el United States Green Building Council. Desarrollado por Raghsa, obtuvo este reconocimiento internacional con 69 puntos, tratándose del segundo en orden de importancia de los que entrega la organización estadounidense. El edificio de oficinas en alquiler clase AAA ahorra un 20% de energía eléctrica y un 40% de agua. Está compuesto por 10 plantas libres: 8 de 1411 m2, una de 3634 m2 en nivel Garden y otra de 699 m2 en el último piso. A su vez, cuenta con 275 cocheras ubicadas en dos subsuelos. Todo esto totaliza 16.500 m2 de área rentable con vistas panorámicas de la ciudad, el Río de la Plata y los diques de Puerto Madero.Representantes de Sancor Seguros y de la Asociación de Ginebra anunciaron que Argentina será sede de la 46ª Asamblea General Anual de la Asociación, que se realizará con el apoyo de la Aseguradora de origen santafesino. La Asociación de Ginebra fue fundada en 1973 con el objetivo de contribuir al progreso del seguro a través de estudios objetivos sobre la interdependencia entre el entorno económico y la actividad aseguradora.Liliana presenta una nueva gama de productos de su línea de Preparación, creada para brindar confort, facilidad y practicidad de uso, acompañados con precioso diseño, colores y la permanente innovación. Por ello, presenta una nueva línea de mixers y tres procesadoras. También un cuarteto de picadores y multirralladores, licuadoras y batidoras. Más en www.liliana.com.ar.Genneia suma un nuevo activo de negocio. Se trata de la generadora Getsa, titular de la Central Térmica El Bracho, ubicada a 30 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, que posee una potencia instalada de 245 MW, (dos equipos General Electric 9171 E de 122,5 MW cada uno), alimentada a gas natural y conectada a una subestación eléctrica de 132 Kv. Para Genneia esta adquisición eleva a un total de 10 las centrales de generación térmica, totalizando 640 MW de capacidad instalada.El Grupo Unicer presenta la línea de productos Klimablock, que incluye dos bloques especiales: el “Dintel”, creado para reemplazar la realización de encofrados, y el “Columna”, creado para el colar dentro el hormigón. Las principales características del Klimablock son la capacidad de soportar cargas y la disposición de sus celdas hexagonales, las cuales generan la rotura del puente térmico, convirtiéndolo en el ladrillo hueco de menor transmitancia térmica del mercado. Gracias a esta performance, esta línea de productos colabora con la Ley 13.059 de Aislación Térmica y cumple con las normas que aplica el Reglamento Cirsoc.Raymond Weil renueva su compromiso con la relojería de lujo en Argentina. Tanto para las damas como para caballeros, apuesta a afianzar su presencia en el país, mediante el apoyo y experiencia de Grupo Chronex, que tendrá como objetivo instalar en los primeros puestos de ventas a la marca en las principales joyerías del país. Más en www.raymond-weil.com.El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una campaña por Facebook con un video explicativo sobre la libre elección del escribano en las escrituras de compraventa que se realicen por medio de una hipoteca bancaria. El banco no puede imponer un escribano para autorizar este acto dado que la Ley 25.093, vigente desde 1999, obliga a las entidades financieras a respetar la elección de profesionales que las partes hayan acordado en el boleto de compraventa. Las acciones se enmarcan en la campaña de asesoramiento gratuito “Cuida lo tuyo” (www.cuidalotuyo.org).Entre el 4 y el 8 de septiembre próximo se llevará a cabo en Mendoza la 11ª edición del Argentina Wine Awards, el concurso de degustación de vinos más influyente de Latinoamérica organizado por Wines of Argentina y la Corporación Vitivinícola Argentina. Bajo el concepto “Breaking New Ground”, esta edición busca reflejar las transformaciones y la constante innovación que experimenta la industria vitivinícola argentina. En consonancia con esta temática, este año el certamen introduce nuevos criterios de degustación, recategorización de los segmentos de precios, variaciones en la composición del jurado y digitalización de las notas de cata, entre otras novedades.Gas Natural Fenosa y la Municipalidad de Marcos Paz llevaron adelante una jornada de promoción sobre las obras de gasificación que se están realizando en el barrio Rayo de Sol del mencionado distrito, a fin de que los vecinos realicen su adhesión al servicio y así poder acceder al gas natural por redes. Durante el evento se explicó a todos los vecinos cómo acceder al servicio, así como también se realizaron actividades de concientización sobre el uso eficiente y seguro del gas natural. Más en www.gasnaturalfenosa.com.ar.Coca-Cola de Argentina presentó Reciclo, su nueva plataforma de reciclado. La firma cuenta con una red constituida por más de 20 puntos de reciclaje ubicados en supermercados a los que los consumidores pueden acercar envases de plástico, vidrio y tetra-brik para su clasificación, acopio y enfardado. Los materiales son retirados por las cooperativas y trasladados a plantas clasificadoras donde son convertidos en materia prima a través del reciclado. Además, la compañía comenzó a instalar en las principales tiendas del país máquinas recicladoras que reciben botellas PET y latas de aluminio, y otorgan a cambio tickets para canjear por regalos reciclados y beneficios gastronómicos y de entretenimiento. Más información en www.cocacoladeargentina.com.arMondelez International anuncia el inicio de la producción de “Milka Cookies” en su planta ubicada en la localidad de Pacheco. Argentina es el primer y único país de América Latina en fabricar estas galletas con chips de chocolate Milka que se comercializarán en el mercado local y también serán exportadas a Uruguay y Paraguay. Este lanzamiento tuvo una inversión de u$s 10 millones, como parte del plan de inversiones anunciado por la compañía para el periodo 2016-2017.