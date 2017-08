Corea del Sur y EE.UU. harán gran maniobra militar anual

Corea del Sur y Estados Unidos iniciarán hoy sus grandes maniobras militares anuales, tras el paralelo 38 que divide la frontera con Corea del Norte, país que insistió en que su programa nuclear tiene como único objetivo disuadir a EE.UU. de realizar un ataque atómico sobre su territorio. Pyongyang reiteró que ese programa no supone una amenaza para otros países, siempre que no apoyen una acción militar de Washington. En tanto, Pyongyang instó a varios países latinoamericanos a no romper los lazos que mantienen con ese Estado asiático y condenó que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, les pidiera que dejen de relacionarse con Pyongyang.