Espert: "El rebote puede llegar a 2019, pero no se hicieron cambios profundos"

José Luis Espert aseguró que la economía se encuentra en la senda del crecimiento y anticipó que el rebote puede extenderse hasta 2019, aunque advirtió que, de no hacer ciertos cambios que el economista considera necesarios, la reactivación no se consolidará.

"Va a haber un rebote de algunos años por la normalización de la economía que hizo Macri en el primer trimestre de 2016. No sé si serán 10 años, como dijo Dujovne, o 20, como dijo Macri después de las PASO, a lo mejor fuman abajo del agua. Yo me atrevo a ver ese rebote en 2018 y con muchas probabilidades en 2019. Pero hasta ahora el Gobierno no cambió nada en las raíces de la decadencia económica de la Argentina que impidió que los rebotes del pasado se convirtieran en crecimiento sostenido", comentó en declaraciones a radio Concepto.

El economista argumentó que la economía argentina necesita, para crecer sostenidamente, un ordenamiento de las cuentas públicas, una disminución de impuestos al sector privado, una apertura al comercio mundial y una reforma de flexibilización laboral.

"No abrieron en serio la economía al comercio mundial, no arregló tampoco el desastre fiscal heredado de los Kirchner, no bajó la presión impositiva salvaje para financiar el gasto público salvaje. Estamos con un déficit fiscal astronómico que está haciendo explotar la deuda pública. Tampoco cambió las leyes laborales que tenemos de la época del fascismo. Hay sólo un rebote económico por sacar lo bizarro del kirchnerismo, pero todavía no hay ningún cambio", sostuvo.

Y amplió: "Por más buenas intenciones que tenga el Gobierno, sigue con la misma enfermedad populista que tiene la Argentina. No se animan a romper con el proteccionismo industrial, no se animan a romper con este Estado que exprime a impuestos y funde a la gente en blanco, que además es deficitario y que genera crisis, y no se animan a romper con las leyes laborales del fascismo. No se animan a cambiar no porque sean malos profesionales, sino porque esto es sistémico. El país está enfermo, arriba y abajo."

Por otro lado, Espert anticipó que el Gobierno logrará revalidar en las elecciones de octubre el buen resultado que obtuvo en las PASO del domingo pasado, triunfo que prevé que será un "empujón" para que lleguen inversiones productivas.

"El resultado de las PASO preanuncia un gran resultado para Cambiemos en octubre, salvo que se una todo el peronismo. Esto va a ser un empujoncito para que venga inversión 'en fierros', no sólo la financiera", señaló.