Dujovne anticipó que reforma tributaria no incluirá impuesto a la herencia

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, adelantó que el proyecto de reforma tributaria que el gobierno enviará al Congreso no incluirá un impuesto a la herencia, al tiempo que anticipó que junto con el envío del proyecto de Presupuesto 2018 a mediados de setiembre se mandará una iniciativa que permitirá ajustes por inflación para el pago del impuesto a las Ganancias.

Además aseguró que "se vienen 20 años de crecimiento para la Argentina", consideró que un dólar entre $ 17 y $ 18 es "muy razonable", al tiempo que adelantó que "pronto habrá novedades" de un blanqueo laboral.

"20 años de crecimiento. Estamos en camino a construir una economía solvente, que puede resistir shocks, donde el crecimiento está liderado por la inversión, que nos permite ser más productivos, prósperos y con salarios altos. Va a haber lugar en esta economía para todos los argentinos", prometió.

En una entrevista publicada en el diario La Nación, el titular de Hacienda señaló que "se está trabajando" en un proyecto de blanqueo laboral, y adelantó que "posiblemente tengamos pronto novedades del Ministerio de Trabajo".

También estimó que la inversión en 2017 "va a crecer cerca de 10% interanual", aunque sostuvo que "Argentina tiene que llegar a una inversión más o menos del 20% del PBI, para que el crecimiento potencial de la economía pueda sostenerse en niveles anuales por encima del 4%".

Sobre la evolución del dólar, manifestó que se siente "cómodo con el esquema del tipo de cambio flotante, que la Argentina realmente nunca tuvo", y que un valor de "entre $ 17 y $ 18", lo encuentra "muy razonable".

Respecto al consumo, dijo que "desde el primer trimestre se ve una recuperación interesante", y proyectó que mientras el PBI este año va a subir un "3%", esa variable crecerá aproximadamente "2,7% interanual".

Sobre una eventual reforma previsional, el ministro evaluó que "es un tema tan relevante y sensible que no hay manera de que se produzca que no sea por consenso" y sostuvo que "el Gobierno tiene que tomarse esos tres años (que da la ley para la reforma) y elaborar una propuesta donde tenga el acuerdo de la oposición, la CGT y el empresariado".

Reforma Tributaria

En cuanto al proyecto de reforma tributaria, alegó que no se ha podido enviar al Congreso porque "en medio de la campaña se hubiera forzado a la oposición a pronunciarse en contra, cuando creemos que tras las elecciones nos apoyarán".

"(El impuesto a la herencia) no lo tenemos incluido en la reforma tributaria. Los ricos son los que más fácilmente lo pueden eludir creando estructuras. Corremos el riesgo de fracasar con algo que suena progresista en la idea", explicó Dujovne.

El ministro contó que "propondremos que los impuestos vayan bajando en cinco años" y justificó que "bajar el déficit y los impuestos, en el corto plazo, son dos objetivos que se chocan entre sí". "

"Es una buena reforma", juzgó el ministro, afirmó que "el gobierno tiene "claros los objetivos", y enfatizó que "vamos a movernos en tiempos que la sociedad tolere y apoye, porque si no, no hay manera".