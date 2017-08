En medio de fuertes cruces comienza el jury de enjuiciamiento contra Freiler

El Jurado de Enjuiciamiento contra el camarista federal Eduardo Freiler, suspendido en una acalorada sesión plenaria del Consejo de la Magistratura, se encamina a avanzar con el proceso desde el primer día hábil de la próxima semana, mientras que hoy continuaron los cruces de referentes del cuerpo a favor y en contra de la medida.

Gabriela Vázquez, representante de los jueces en el Consejo, volvió a proclamar la "nulidad" del jury aprobado contra Freiler, en tanto el diputado Pablo Tonelli (Cambiemos), también consejero, defendió el trámite y acusó al camarista de tener "un pacto mafioso con el kirchnerismo".

Pasado el fin de semana largo, Freiler será comunicado formalmente sobre la integración del cuerpo que lo juzgará por presunto mal desempeño en sus funciones, conformado por los camaristas Inés Cantisani y Jorge Ferro, los senadores nacionales Walter Basilio Barrionuevo y Silvia Giacoppo, los diputados nacionales Hugo Marcucci y Diana Conti y el abogado Raúl Piaggio.

Esta mañana, la consejera Vázquez insistió en advertir sobre la "nulidad" del enjuiciamiento contra Freiler, desplazado el jueves por una mayoría circunstancial luego de que la vacante del senador peronista Ruperto Godoy -alejado del Consejo de la Magistratura por no ser abogado- demorara unas horas en ser ocupada por su suplente y colega Mario Pais.

Para la magistrada, integrante de la agrupación Justicia Legítima, el modo de realizarse ese trámite revela una "presión" del poder político y un "atropello nunca visto" contra la Justicia. "Más allá de las irregularidades, me preocupa en qué lugar quedaron las jueces y los jueces del país, porque esto es un mensaje muy desagradable a la independencia del Poder Judicial y a la tranquilidad de espíritu que tenemos que tener los magistrados cuando dictamos las sentencias", alertó Vázquez.

En ese marco, la magistrada vaticinó que "cada vez que digamos algo que no le guste al poder de turno estamos al albur de estas trapisondas". Para la jueza, el proceso de enjuiciamiento no fue aprobado el jueves pasado a reglamento porque el Consejo la Magistratura "no estaba constituido" en ese momento con la cantidad de miembros que la "ley dice que tiene que tener".

"Hay un atropello que nunca he visto porque, además, cuenta con el apoyo de otros jueces en el Consejo; hay una presión muy fuerte. En 35 años de actividad judicial no he visto este tipo de presiones con resultado positivo", sostuvo Vázquez.

A su turno, el diputado Tonelli acusó Freiler de ser "el gran abogado defensor" de la ex presidenta Cristina Fernández en la Cámara Federal. El legislador del PRO volvió a justificar el procedimiento para suspender al camarista: "Nosotros no hicimos nada. Queda muy claro que lo que hicimos o las decisiones que tomamos fueron ajustadas al reglamento. Los senadores kirchneristas se durmieron", lanzó.

"Esto ocurrió por una falta de atención del bloque del Frente para la Victoria en el Senado", reiteró. En este escenario, Tonelli remarcó que esa sesión del Consejo estaba convocada "desde hacía 15 días; el temario había sido fijado desde hacía 10 ó 12 días y el plenario comenzó a la hora que tenía que comenzar. Lo que ocurre es que el bloque kirchnerista en el senado se demoró en el reemplazo del senador Godoy", argumentó.

El diputado del PRO renovó sus duras críticas a Freiler, a quien la Casa Rosada acusa de ser un "gran defensor" en las causas por corrupción que enfrenta el kirchnerismo. "La ex presidenta es la protegida principal de Freiler, de modo que me imagino el disgusto que debe tener" por su suspensión "si fue su gran abogado defensor de la Cámara Federal", subrayó.