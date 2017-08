Urtubey reconoció que “el PJ está atravesando una crisis complicada”

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, afirmó hoy que el Partido Justicialista (PJ) está atravesando una "crisis complicada", pero enfatizó que "no es una situación terminal", al tiempo que consideró que no hay lugar para la ex presidenta Cristina Fernández dentro del peronismo.

Para el mandatario salteño, la candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana demostró en las PASO "que tiene peso", pero remarcó que "no" cree que el apoyo cosechado en las elecciones "le alcance para conducir la Argentina". En este sentido, analizó que la ex presidenta "es una actriz importante en la política, pero la Argentina tiene que construir una alternativa que le sirva al país, corriéndose de la obsesión de qué hace o deja de hacer Cristina Kirchner".

"Tenemos que empezar a trabajar en la construcción de un espacio que permita darle gobernabilidad a la Argentina, colaborar para que el Gobierno pueda funcionar bien y, en paralelo, empezar a construir una alternativa competitiva para 2019", sentenció sobre el futuro del peronismo. En distintas entrevistas a diarios nacionales, Urtubey aseguró que "no" va a liderar la unidad del PJ, no obstante remarcó que va "a trabajar para que esa reconstrucción" del peronismo "exista".

"Pero si ese espacio pretende tener un nombre propio fracasa antes de empezar. El liderazgo se tiene que dar cuando se tenga que resolver quién es candidato. Se elegirá al más competitivo", opinó Urtubey, quien analizó que el peronismo está pasando la peor crisis desde el regreso de la democracia. En este sentido, no descartó sumar a los candidatos a senador por 1País Sergio Massa y por Cumplir Florencio Randazzo a esa construcción, al opinar que "con todos los que quieran hacer un proyecto común hay que hacerlo" porque "no se puede armar algo con principios de exclusión".

Consultado sobre si la ex presidenta es "responsable" de esta crisis, respondió que son "todos responsables, cada uno con la cuota parte de responsabilidad directamente proporcional a su rol como dirigente", por lo que concluyó que "seguramente es más responsable la ex presidenta". Ante la consulta sobre esta crisis PJ es terminal, contestó que están "en una situación complicada, pero no es terminal".

Para el mandatario provincial "no" hay que asignarle la responsabilidad a la candidata de la provincia de Buenos Aires sobre el desempeño del PJ en las PASO a nivel nacional, por lo que resaltó que "la responsabilidad en cada provincia tenemos que asumirla los dirigentes de las provincias".

Según el gobenador, "en la Argentina nunca sirvió proyectar los resultados de Buenos Aires y los que lo hicieron se equivocaron" y advirtió que "cada elección que ganaba ahí un gobernador o legisladores decíamos 'el futuro presidente' y nunca fue así, porque la lógica de construcción bonaerense es diferente al resto del país".

Ante la pregunta sobre si está terminada su carrera política de Fernández de Kirchner, respondió que "no" y enfatizó que "es una dirigente que tiene un peso importante" y "acaba de obtener un buen resultado electoral en la provincia más grande de la Argentina". "Pretender proyectar algo más grande a partir de eso es muy aventurado, desconocer que existe también sería una torpeza", sentenció, al tiempo que al ser consultado sobre si hay lugar para ella en el peronismo, respondió: "Para mí, no".

Para Urtubey, "hay que hacer un peronismo republicano que no responda al parámetro tradicional de la conducción vertical, sino a un esquema horizontal. No se puede pretender que el peronismo siga siendo el mismo que hace 70 años". El gobernador también defendió su buena relación con el gobierno de Mauricio Macri, al enfatizar que "la sociedad está planteando eso", por lo que "el ciudadano común aplaude al dirigente que acompaña y apoya porque cree que a la Argentina hay que hacerla entre todos".