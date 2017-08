Pese a discusiones, Plaini dijo que “la marcha de la CGT no estuvo en duda”

El secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, subrayó hoy que la marcha del próximo martes "nunca estuvo en duda" para la CGT, al tiempo que remarcó que el triunfo de Cambiemos en las elecciones primarias "no es un impedimento, ni un tema que impida que se aborde la conflictividad social".

"Hay una conflictividad social por la situación que estamos viviendo. De ninguna manera aceptamos que una elección de medio término obstruya, limite o condicione esta situación. En esta elección se definieron candidaturas, pero en realidad no se definió nada", sostuvo el dirigente gremial. En diálogo con Radio Mitre, el secretario administrativo de la Confederación General del Trabajo (CGT) indicó que "hay dos tercios de la ciudadanía que no acompañaron al Gobierno" en las urnas e insistió en que el triunfo de Cambiemos en las elecciones "no es un impedimento, ni un tema que impida que se aborde la conflictividad social".

Consultado sobre si se barajó la posibilidad de suspender la movilización del próximo martes a Plaza de Mayo tras los resultados de las primarias, Plaini señaló que la medida de fuerza "nunca estuvo en duda".

La corriente sindical autodenominada independiente se pronunció a favor de realizar la movilización y ganó la pulseada frente al espacio de “Los Gordos”, indicaron fuentes sindicales a El Cronista. La decisión se tomó durante una álgida discusión entre las partes álgida discusión entre las partes que incluyó una discusión cara a cara entre Héctor Daer y Facundo Moyano.

La corriente sindical autodenominada independiente está integrada, entre otros, por el estatal Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Gerardo Martínez (Construcción.

"En la CGT tenemos debates de nuestros problemas, no sobre los políticos. En la CGT hacemos política sindical, no partidaria. En las listas (de candidatos) hay muy poca participación de la dirigencia sindical", aseveró el diputado nacional. Y agregó: "Respetamos una elección de medio término, pero no podemos parar el país porque hay una elección, tenemos que dar respuestas al conflicto social".

A la vez, el líder canillita desestimó la posibilidad de que surja una negociación con el Gobierno para levantar la marcha: "No creo que para el martes haya posibilidad de modificar nada, pero el diálogo está siempre". Finalmente, el legislador opositor reconoció que el sindicalismo "está en crisis y tiene que ver con realineamientos y nuevos liderazgos". "Elegimos un triunvirato por cuatro años y vamos a respetarlo.

Hoy en la Argentina no hay un liderazgo de las características de (el histórico referente gremial Saúl) Ubaldini, por citar un nombre, que aglutine a todas las organizaciones sindicales. Entonces se eligió al triunvirato, porque fue lo posible. No es lo ideal, pero es lo posible", concluyó.