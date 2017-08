Desde la CIDH se mostraron satisfechos por prisión domiciliaria de Milagro Sala

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren Praeli, aseguró hoy que "la prisión domiciliaria por principio es en el domicilio de la persona", al referirse al caso de Milagro Sala, aunque aclaró que "si existen condiciones particulares que no lo hacen posible, seguro ni recomendable" podría "justificarse" otra alternativa.

Eguiguren Praeli dijo que la CIDH no ha recibido aún la notificación oficial por parte del Estado argentino sobre "el cumplimiento de la medida" de prisión domiciliaria, recomendada por el organismo, y subrayó que "vamos a hacer un seguimiento" sobre las nuevas condiciones de detención de la líder de la Tupac Amaru.

En declaraciones por Radio Rebelde, el titular de la CIDH salió al cruce de las quejas del gobernador Gerardo Morales, que había acusado a los miembros de la comisión de "burócratas que viven en Washington", al aseverar: "No respondo ese tipo de tonterías". "Los políticos hablan para una tribuna. Yo cuestiono lo que considero declaraciones que pueden ser ofensivas para la trayectoria de la comisión y sus miembros, pero no respondo ese tipo de cosas", aseveró.

Eguiguren Praeli sostuvo que "lo importante es que se dé la protección de los derechos huimanos" y remarcó que los miembros de la CIDH están "muy satisfechos" con la resolución adoptada sobre la dirigente social jujeña, detenida en la cárcel de Alto Comedero desde enero de 2016.

"Nos tomamos un tiempo para encontrar la solución que pareciera más apropiada y realista. Es un caso muy complejo porque Milagro Sala está privada de la libertad y no es cualquier persona", sostuvo el representante del organismo dependiente de la OEA, que recalcó el interés que tuvo la comisión de entrevistar a los diferentes actores y viajar a Jujuy. También aclaró que la decisión de la CIDH era sobre las "condiciones de detención" de la líder de la Tupac Amaru y no sobre las imputaciones de las causas judiciales que tienen en su contra.

En cuanto a la determinación de la Justicia jujeña de otorgar la prisión domiciliaria, Eguiguren Praeli dijo que estaban "satisfechos de haber leído" en los diarios la noticia, aunque indicó que "estamos a la espera de recibir la notificación oficial del cumplimiento de la medida por parte del Estado" y "vamos a hacer un seguimiento".

Consultado sobre la decisión de la Justicia jujeña de enviarla a una casa de El Carmen y no a su vivienda particular, el titular de la CIDH advirtió que "la prisión domiciliaria por principio es en el domicilio de la persona". Aunque aclaró que "si existen condiciones particulares que no hacen posible, seguro ni recomendable que la persona estuviera en su domicilio, podría justificarse" una alternativa.

"Cambiar a una persona de un centro de detención a otro lugar, no es prisión domiciliaria", insistió, pero remarcó que esperaba conocer la notificación oficial para poder expedirse concretamente sobre la determinación de mandarla a El Carmen.

Anoche, el juez Pullen Llermanos otorgó la prisión domiciliaria en la casa de El Carmen, con tobillera electrónica y estrictas restricciones, a la dirigente de la Tupac Amaru, pero la decisión no será de cumplimiento inmediato ya que primero deberá acondicionarse el inmueble que apareció saqueado en los últimos días.

Pullen Llermanos dispuso que la efectivización de la prisión preventiva tendrá lugar "dentro del plazo de 15 días hábiles, desde la notificación de la resolución a los organismos que se estimen competentes para la tarea de refacción, y puesta a punto de la faz interna y externa del inmueble".