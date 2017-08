Los precios de los granos se recuperaron levemente en Chicago

Los precios de los granos concluyeron la semana con leves ascensos en el Mercado de Chicago, debido a que el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) volvió a golpear en el ánimo inversor y limitó los avances.

En ese contexto, los contratos de la soja con vencimiento en septiembre ganaron 2,66 dólares, hasta los 344,48 dólares por tonelada.

“No aparece nada que logre sacarnos del último informe del USDA, la ausencia de amenazas climáticas y la abultada oferta global en materia de granos, tres pesos pesados que difícilmente se rindan”, explicó en un informe el sitio Fullcampo.

Por otro lado, los contratos de trigo y maíz también con expiración en septiembre subieron u$s 0,73 y u$s 0,59%, hasta los u$s 152,86 y u$s 138,58 por tonelada, respectivamente.

Según el trabajo, “las lluvias de la semana dejan algunos bolsones de seca en el Midwest, pero claramente el mercado no lo registra como un tema preocupante”.

“Se estima que para la última parte de agosto tendremos un clima menos húmedo pero con temperaturas más bajas”, añadió.

El relevamiento destaca que “las ventas anotadas para la nueva cosecha de maíz USA son la mitad de lo registrado en la misma época de 2016, cuando el cereal escaseaba en Brasil”.

“En el socio del Mercosur no saben dónde guardar tanto maíz. Por su parte, China vendió el 40% de las reservas de maíz que puso en juego en la última subasta (1.2 M tn en total)”, puntualizó.



De acuerdo a Fullcampo, “la soja sobrevivió a un intento de quiebre temprano y está aguantando los trapos”.

“Las buenas noticias del lado de la demanda contribuyen a brindar sostén, sobre todo el anuncio de la venta de 165.000 toneladas a China”, agregó.



Por otro lado, el trabajo precisó que “el trigo no levanta ni siquiera con la novedad de que Canadá va a tener la menor producción en seis años, producto de un recorte de área y la pérdida de rindes producto de la seca”.