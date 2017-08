Jim Yong Kim: "Argentina debe dejar las ideologías para hacer reformas necesarias"

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, aseguró que Argentina "volverá a ser uno de los países más prósperos del mundo" siempre y cuando encare "ciertas reformas" -en alusión al rojo fiscal, a los problemas educativos y a la alta carga tributaria- y sostuvo que, para ello, los políticos tienen que dejar de lado las ideologías y basarse "en la evidencia empírica".

"Los países exitosos se sacrifican atravesando un momento difícil para encaminarse a un proceso de crecimiento. Si los argentinos están dispuestos a sacrificarse juntos, van a tener prosperidad. Tienen que encarar una serie de reformas basadas en la evidencia empírica, no en las ideologías. El límite de Argentina es el cielo", comentó en diálogo con Animales Sueltos.

En ese sentido, el directivo de la entidad mundial elogió al presidente, Mauricio Macri, por los cambios a nivel macroeconómicos que realizó desde su asunción en 2015.

"Cuando conocimos a Macri en el G20 nos dimos cuentas de que iba a hacer las cosas bien. Lo que ha logrado Argentina en dos años es notable, teniendo en cuenta que tiene minoría en el Congreso. Quiero estar para expresar mi apoyo a Macri y a los argentinos, es un proceso difícil, pero hay reformas que hay que hacer. Argentina tiene tantos recursos naturales y humanos que con algunos ajustes y reformas va a ser un país con un futuro tremendo. Va a haber dificultades en el camino, pero puede volver a ser uno de los países más prósperos del mundo como lo fue en el pasado", afirmó.

Asimismo, Yong Kim argumentó que los problemas de desarrollo de Argentina se originan en que no toda la población tiene acceso a educación de calidad y exhortó al país a realizar un cambio en el sistema educativo, ya que "se gasta mucho" y los resultados "no mejoran".

"Argentina tiene problemas porque no todos tienen la misma calidad educativa. Argentina tiene que mejorar su sistema educativa. El gasto en el área aumentó, pero los resultados no mejoraron. Argentina y América Latina están muy rezagadas con respecto al sudeste asiático. La robótica va a eliminar el 50 por ciento de los empleos actuales y eso va a repercutir en la Argentina si no mejora su calidad educativa y no se vuelve competitiva para la era digital", dijo.

Y concluyó: "Cuando se intenta igualar el ingreso, tratar de que haya igualdad de resultados, se fracasa. Por ello desde el Banco Mundial tratamos de promover la igualdad de oportunidades."