Las claves de la licitación para generar 1200 MW de energías renovables

A través de la Resolución 275-E/2017 publicada ayer en el Boletín Oficial, el ministerio de Energía y Minería lanzó la ronda 2.0 del programa RenovAr, para licitar la generación de energías renovables por 1200 MW. De ese total, 550 MW corresponden a eólica, 450 MW a energía solar fotovoltaica, 100 MW a biomasa, 35 MW biogás, 15 MW a biogás proveniente de rellenos sanitarios (una categoría que no estaba en las licitaciones 1 y 1.5), y 50 MW de aprovechamientos mini hidroeléctricos.

En la nueva licitación hay varias diferencias con las rondas anteriores. En primer lugar, "aunque el rol preponderante sigue siendo el de la energía eólica y solar, se establecieron cupos por regiones, a fin de balancear las ofertas a lo largo del país y evitar que la energía eólica se concentre en la Patagonia y la solar en el Noroeste, como venía ocurriendo", analizó Juan Bosch, del trader de energía SAESA.

En segundo lugar, se estableció un precio máximo para cada tipo de energía: u$s 56,25 para eólica, u$s 57,04 por MWh para solar; u$s 110 para biomasa; u$s 160 para biogás; u$s 130 para biogás de rellenos sanitarios y u$s 105 para mini hidroeléctricas. En los casos de solar y eólica, al tratarse de tecnologías más desarrolladas, los precios son menores a los logrados en las licitaciones anteriores, y en el resto de las tecnologías el precio máximo se estableció más elevado, con incentivos por escala (ver gráfico), para impulsar su desarrollo.

Otra de las diferencias es que en esta ocasión, el Banco Mundial dispuso una garantía por hasta u$s 250 millones para responder ante un un eventual incumplimiento de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA). Esto es, la mitad de la cifra comprometida en las rondas anteriores, que era de u$s 480 millones para aquellos desarrolladores que la soliciten. Fuentes del mercado estimaron que "es lógico, porque a medida que pasa el tiempo la confianza en el cumplimiento por parte del Estado argentino es mayor, y no se descarta que en la próxima ronda licitatoria, la garantía del BM no sea necesaria".

"Creemos que en esta licitación habrá más oferentes, ya que compañías como la nuestra, que no participaron en las rondas anteriores van a hacerlo esta vez", señaló Martin Pochtaruk, CEO de la desarrolladora Isla Power.

Al igual que en las licitaciones 1 y 1.5, se exigirá solidez financiera a las empresas oferentes, que deberán acreditar un patrimonio neto mínimo de u$s 250.000 por cada MW de potencia ofertado.

El pliego de bases y condiciones se venderá hasta el 11 de octubre, con un valor de $ 90.000 para los proyectos de hasta 6 MW de potencia, y $ 180.000 para aquellos que lo superen. La presentación de las ofertas A (propuesta técnica) y B (económica) será el 19 de octubre y la publicación de las evaluaciones el 20 y 23 de noviembre, respectivamente.