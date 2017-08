Macri celebró la suspensión: "Es un paso adelante enorme hacia el fin de la impunidad"

En Olivos, mientras se fotografiaba con el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim, Mauricio Macri recibió una noticia que le sacó una sonrisa. Eduardo Freiler, camarista federal acusado por enriquecimiento ilícito y quien tramita expedientes clave por corrupción en Comodoro Py, tenía destino de jury. El Consejo de la Magistratura, con ocho votos sobre doce posibles, había sellado su suerte. Y en el Gobierno celebraron.

"Quiero felicitar a los consejeros de la Magistratura. Por este camino vamos a lograr cada vez un país más confiable", dijo Macri sobre la suspensión de Freiler y el envío de su expediente a un jury. El mandatario insistió: "Es un paso adelante enorme hacia la Argentina de la seriedad, hacia el fin de la impunidad, a que realmente volvamos a creer en nuestras instituciones". Y subrayó, además, que "por este camino vamos a lograr cada vez ser más confiables, predecibles, creíbles y eso va a generar una reducción sistemática de la pobreza y de las oportunidades de progreso para todo el país".

Macri estuvo muy activo en los últimos días en relación al caso Freiler. Dialogó con el ministro de Justicia, Germán Garavano, en reiteradas ocasiones e instó a través de él a los consejeros de Cambiemos a votar por la suspensión a Freiler, que se había frustrado hace dos meses. Tanto el Presidente como el ministro consideran que había que marcar una pauta respecto al combate de causas de corrupción dentro del Poder Judicial. Freiler, apuntado por su inusitado crecimiento patrimonial, parece ser una punta de lanza en ese sentido.

La visión de Garavano, que ayer regresó de un viaje de trabajo por Neuquén, y de Macri, la comparte Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, aunque desde un lugar diferente por su carácter de titular del máximo tribunal. En la Corte hay un compromiso con el Ejecutivo para avanzar en las causas que salpican a funcionarios, sobre todo en las que se encuentran avanzadas, para resolverlas cuanto antes y sin demoras eternas, sea quien sea el investigado. De allí que ayer se haya confirmado que el mes próximo comienza el juicio oral al ex ministro de Planificación Julio De Vido como acusado por la Tragedia de Once. Y también, en otro expediente iniciado en 2012, el mismo Tribunal Oral Federal número 4 que juzgará a De Vido, llevará adelante el caso Ciccone, que tiene procesado al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou.

Desde el Gobierno admiten que el juicio contra Freiler se demorará, porque el camarista y el kirchnerismo lo judicializarán y eso conllevará que los tiempos procesales se dilaten. Sin embargo, en el Ejecutivo aseguran que la satisfacción trasciende a ello. "Se lo suspendió, se logró que la Magistratura actuara", valoran.

Desde Casa Rosada no creen que las declaraciones de Macri sobre Freiler condicionen el accionar de la Justicia. Argumentan que son temas donde el Presidente tiene que mostrar un posicionamiento, a diferencia de otros casos, vinculados a designaciones de jueces que puedan ser parte de investigaciones en su contra.

Freiler, camarista desde 2004, fue uno de los impulsores de la causa "escuchas" por la que estuvo procesado Macri, entonces jefe de Gobierno porteño. Además de la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, fue uno de los jueces que frenó la denuncia que impulsó el fiscal Alberto Nisman poco antes de morir contra la entonces presidenta Cristina Fernández por encubrimiento a Irán en la firma del memorándum por AMIA.