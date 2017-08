Una cartera para después de las PASO

Conocido el resultado de las PASO, el mercado festejó con subas de más del 10% en algunas acciones, el dólar volvió a encarrilarse en niveles cercanos al $ 17 y los bonos soberanos recuperaron terreno con una reducción de 40 puntos básicos en sus tasas. Despejada la incertidumbre electoral, es momento de evaluar nuevas proyecciones camino a las elecciones de octubre y más allá. La clave pasará siempre por el armado de portafolios adecuados para el momento de volatilidad que estamos enfrentando. Para ello El Cronista tuvo la oportunidad de conocer la visión de mercado de Diego Bufano, Director de Quiron Asset Management, quien se muestra optimista por el futuro de los activos locales y hace su recomendación para el armado de una cartera de mediano plazo.

Bufano sostiene que tras la elección, el regreso del mercado argentino a la categoría emergente quedará más cerca. "Esto despierta interés entre quienes serán receptores de flujos provenientes de inversores habilitados a seleccionar activos de esta clase, en este caso impulsando el mercado doméstico. Recordemos que MSCI destacó al postergar la recategorización del país que quisiera percibir que los nuevos lineamientos para son sustentables en el tiempo. Lo que en última instancia se considerara es la capacidad del gobierno para avanzar sobre las necesarias reformas estructurales sobre distintas áreas (impositivas, previsional, laboral y tarifas de servicios públicos), así como mantener adecuados niveles de déficit, inflación y crecimiento económico", dijo.

En la misma línea, Bufano resalta que "otra fuente de fondos es la que surge de la exteriorización resultante del blanqueo y que todavía no encontraron un adecuado destino. De modo que existe un universo de potenciales clientes con la necesidad de encontrar colocaciones que no solo les brinde niveles de rendimiento aceptables sino también que puedan proteger su riqueza de cuestiones impositivas", comentó.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional identifica oportunidades de negocios por u$s 270.000 millones en un horizonte que alcanza los próximos 10 años. Abarca tanto el sector público como privado en proyectos de transporte e infraestructura, obras públicas, negocios inmobiliarios, bienes industriales, turismo y telecomunicaciones. En particular energía (petróleo, gas, electricidad y renovables) con desembolsos potenciales por unos u$s 60.000 millones, minería por u$s 30.000 millones (triangulo del Litio) y agroindustria por unos u$s 22.000 millones (expansión de la frontera agrícola e industrialización).

Para Bufano todos estos drivers alientan a elegir al mercado de capitales argentino como destino de inversión. Luego jugaran las destrezas y profesionalismo para analizar los distintos créditos, de forma tal de seleccionar el tipo de activo y seguidamente elegir según el perfil del inversor. Creemos en las interesantes oportunidades con las que dispone Argentina por lo que mantenemos expectativas positivas. Pero, evitamos convertirnos en optimistas seriales y preferimos modificar la colocación de activos inicial una vez que la información se consolide.

La cartera

Yendo directamente al portafolio, Bufano recomienda una cartera preferentemente en renta fija, donde la selección del ajuste en pesos, CER o dólar se asigna en función del horizonte de inversión considerado. Reservamos un 10% para armar posiciones en acciones con buenos fundamentos en sectores que demuestran solidez y buenas perspectivas de crecimiento.

El resultado de las elecciones pueden afectar las curvas de rendimientos, pero creemos que en un rango acotado entre 100 puntos básicos en ambas direcciones. De fondo el inversor centra su atención en la capacidad de gestión del gobierno para mantener el rumbo y consolidar los cambios estructurales.

La autoridad monetaria se esfuerza por mantener controlado el nivel de precios y el dólar operando en un rango. Con tasas superiores al 26,5% las Lebac ofrecen rendimientos muy atractivos, 650 puntos básicos por encima de Badlar, tanto para los que deseen obtener tasas reales positivas como los que no pueden dejar de pensar en moneda dura y deseen aprovechar el carry trade cerrando la posición con futuros.

Complementariamente los bonos que ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), en particular el Discount en pesos, además de proteger el capital del efecto erosivo de la inflación, retribuyen una tasa real del 4%, en un voto de confianza a la política del Banco Central.

En la curva denominada en dólares esperamos volatilidad para el periodo entre las PASO y las legislativas de Octubre. En cualquier escenario los rendimientos domésticos cotizan con un premio de 100 puntos básicos respecto a Brasil y mayor a 200 puntos básicos respecto a Chile, donde una compresión de spread suma algunos centavos a las carteras. Globales y Discount devengan cupones interesantes, y para los más conservadores Bonar 2024 de la parte media de la curva.

Provinciales ofrecen entre 100 y 200 puntos básicos de spread sobre la curva soberana en créditos como Córdoba, Buenos aires, Mendoza. Los fondos comunes de inversión constituyen una alternativa óptima, ya que permiten delegar la administración en profesionales experimentados que siguen la estrategia de inversión seleccionada acorde a cada fondo. El patrimonio de la industria creció un 53 en el 2017.

En lo que concierne a las acciones, estas conservan expectativas alcistas sobre la base que las nuevas políticas implementadas en materia económica e institucional mejoraran la percepción de riesgo, habilitando el ingreso al grupo de países mejor calificados. En el corto plazo son sólo para optimistas, pero en el largo plazo con una buena diversificación las acciones brindan cobertura y atractivas retribuciones.

En los sectores como energía con el advenimiento de los parques eólicos, agroindustria y bancos se pueden encontrar historias con sólidos fundamentos y buena generación de caja. En particular ByMA como apuesta a la capitalización del mercado.