Optimismo y fortaleza en el mercado del arte por la demanda de los museos

Sorpresa y alegría en los operadores del mercado, Christie’s aumentó sus ventas y otro tanto Sotheby’s que ha visto su acción en Wall Street llegar a valores récords, en febrero del 2016 (hace 18 meses) valía

u$s 19 y hoy está en u$s 47, una revalorización tremenda y no esperada. Hay nueva demanda y un fortísimo mercado en los Estados Unidos. Impresionante son los números del mercado del arte en el primer semestre y nos preparamos para un segundo semestre mejor. Se vendieron 1500 obras de Pablo Picasso que recaudaron 280 millones de dólares.

La nueva estrella del mercado es la obra de Jean-Michel Basquiat, se vendieron 58 obras en u$s 244 millones, de Warhol encontraron compradores 600 obras en u$s 124 millones y otra sorpresa es la demanda de Kandinsky con 62 obras en u$s 89 millones y dos nuevos récords. Gerhard Richter (85) sigue siendo el artista vivo más cotizado y se vendieron 177 obras en u$s 87 millones. Y de los impresionistas aparecieron 17 obras de Claude Monet que se vendieron en u$s 83 millones, con una vendida en más de u$s 15 millones.

De los escultores, los más demandados han sido Brâncu (con récord), Alberto Giacometti y su hermano Diego, Henry Moore, Lucio Fontana y Alexander Calder.

Un completo reporte de Art Price destaca: 1) Ventas por u$s 6900 millones, 2) que el arte contemporáneo subió sus ventas en casi un 10 %, 3) que Estados Unidos es el principal mercado con la venta de 38.000 obras y objetos en u$s 2200 millones de dólares (u$s 60.000 promedio), luego China con igual cantidad de ventas en un monto de u$s 2000 millones, aunque su mejor momento de ventas es el segundo semestre, Reino Unido, beneficiado con la baja de la libra con u$s 1600 millones (un 13% de crecimiento) y muy buenas ventas en Francia con u$s 327 millones. Flojo está el mercado español, pero repuntará rápidamente ya que su economía vuelve a crecer con un 3% y envidiable inflación del uno por ciento, 4) El volumen de ventas creció en un año más del 5%. En razón que hay oferta de lotes de artistas contemporáneos nacidos luego de 1945, este es el segmento que más crece y en el Siglo XXI, en 17 años se ha multiplicado por cinco su volumen de ventas. Y ya representa el 15% de todo lo vendido, 5) El arte antiguo y del siglo XIX pierde posiciones, representaba el 40% del mercado y ahora es menos del 20%. Crece mucho el mercado en Corea del Sur y en Taiwan. En China comienzan a poner bases y estimaciones más reales, antes sólo se vendía el 23% de lo ofrecido y ahora es un 54%, 6) La demanda está encabezada por los nuevos museos, este año se crearán 700 y, como ya contamos en El Cronista, surgieron más museos en los últimos 17 años (2001-2017) que en toda la historia. Aquí en Buenos Aires, septiembre tendrá más de diez subastas y las últimas realizadas hace unos días por Arroyo y Azur han sido de gran éxito.