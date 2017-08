El dólar recuperó 15 centavos más y ya se vende a un promedio de $ 17,60

El dólar volvió a tomar impulso ayer, pese a que durante gran parte de la rueda se mantuvo estable. La demanda se intensificó sobre el cierre de las operaciones, al punto de llevar al dólar mayorista a $ 17,36, 15 centavos por encima del cierre previo. El alza se trasladó al mercado minorista, el tipo de cambio se encareció también en 15 centavos, por lo que el precio en la banca móvil y las pizarras de la City quedó a un promedio de $17,62 para venta.

La moneda estadounidense había tenido una fuerte caída a comienzos de semana, post PASO, de casi 70 centavos, pero tanto ayer como el miércoles la divisa retomó el rumbo alcista.

"La irrupción de fuertes órdenes de compra verificada en la última media hora de operaciones alteró la tranquilidad reinante e impulsó una suba que llevó los precios a tocar máximos en los $ 17,36 en los minutos finales del día", comentó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Asimismo, el experto sostuvo que el rebote de los precios del dólar no logró todavía que su nivel se acerque a los máximos históricos registrados en la semana previa a las PASO, sino que sólo se ubicó en un rango algo más acorde a las expectativas del mercado. "Esto confirma, en cierta forma, los presagios de un piso algo por encima de los $ 17,30 antes de terminar la semana", dijo Quintana en su informe diario.

Para el operador y apoderado de Oubiña Cambios, Claudio García, la tendencia no está definida: "No nos tenemos que olvidar de que la baja desde los $ 17,70 del viernes fue tan abrupta que hubo un rango de precios en el que no se operó, por ejemplo, entre $17,70 y $ 17,30. Suele pasar que el mercado vuelve a buscar esos precios a los que nadie negoció, entonces probablemente tengamos un par de días en que lleguemos a ver al dólar en $ 17,50 y después veamos valores más bajos cuando se acomoden los nuevos techos y pisos". Así es como, en el corto plazo, García calcula que el dólar fluctuará entre los $ 17,20 y $17,50. "Además el Banco Central va a buscar quitarle volatilidad", agregó.

Por su parte, UBS indicó por medio de una nota a clientes que el peso "está aproximadamente un 9% más barato que el valor fair en términos reales", al mismo tiempo destacó que el contexto político, por la victoria de Cambiemos en las PASO, promueve el carry trade.

En tanto, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que "no fue extraño ver una orden de venta a $ 17,35 al mediodía por u$s 20 millones colocada tal vez por algún banco oficial, marcando el techo para la rueda, cuando el contado se operaba a $ 17,27 aunque había equilibrio aún entre la oferta y la demanda".

Al respecto, en la City consideraron que las operaciones de los bancos oficiales fueron genuinas. De hecho, en Global Agro Broker informaron que no se vio una intervención significativa de bancos oficiales, además de calcular que las ventas de los exportadores rondaron los u$s 100 millones.

Por otro lado, Izzo destacó que todavía había un sobrante de pesos proveniente de la subasta de Lebac que realizó el miércoles el BCRA. "Es por eso que la divisa de a poco iba escalando posiciones y a media jornada ya se habían operado más de u$s 200 millones", detalló el especialista.

El volumen del spot fue de u$s 599 millones, en sintonía con el monto operado en la víspera. En Rofex se negociaron contratos por casi $ 17.000 millones. Los futuros se negociaron tomadores aunque no convalidaron toda el alza que tuvo el spot sobre el final, al comprimir las tasas implícitas hasta niveles muy reducidos, ya que el plazo corto cerró a 15%, según Global Agro Broker.

"Creo que si mañana (por hoy) el dólar toca un nuevo pico el mercado puede achicar, debido a que es fin de semana largo y puede aparecer más oferta de parte de los cerealeros", recordó García.