Una nueva bicicleta financiera rinde 13% anual en dólares

Si hubiera un deporte predilecto de los mesadineristas, sin dudas sería el ciclismo, más precisamente la bicicleta financiera. La última versión consiste en comprar Bonar 2037 financiados mediante el mercado de caución bursátil, que da un rendimiento del 13% anual en dólares.

El costo del financiamiento se encuentra en torno al 2% anual, en tanto que el rendimiento de la inversión se verá determinado por dos factores primordiales. En primer lugar, será la TIR (tasa interna de retorno) del bono, que es del 7,5% anual. El segundo factor refiere a la potencial variación en la paridad del precio del bono.

"Podemos esperar una suba en el precio del bono si estimamos una visión más favorable por parte de los mercados internacionales para con Argentina, o bien un panorama desfavorable si la visión de los mercados internacionales fuera negativa", advierte Juan Ignacio Abuchdid, presidente de InvertirEnBolsa.

En su visión, el futuro promisorio, basado en los resultados de las PASO, y el optimismo general con el que el oficialismo afrontará las elecciones generales de octubre, dan lugar a una compresión de spreads entre Argentina y el resto de la región. Por lo tanto, esperan que las TIR de los bonos argentinos bajen y, en consecuencia, el precio de los bonos suba. Esto se registra a traves del índice EMBI, que mide el riesgo país. A medida que disminuye, la TIR de los bonos se reduce y su precio sube.

"Esa diferencia deberá comprimirse en el mediano plazo, dando lugar a suba en la paridades de los bonos. Suponiendo que financiamos 50% de la operación (mediante la caución bursátil en dólares), la tasa de retorno será del 13% anual en dólares, que puede ser mayor o menor de acuerdo a la variación en el precio del bono", señala Abuchdid.

El 13% de rendimiento se obtiene partiendo del supuesto de que 50% de la operación se financia con caución y 50% no. La parte cash rinde 7,5% (TIR del AA37), mientras que la financiada con caución da 7,5%, menos el 2% de costo de caución, es decir 5,5%. Al sumar ambos rendimientos da 13%. A ello debe sumarse o restarse la variación en el precio del bono. El AA37 no posee ficha mínima de inversión. Tampoco hay un límite temporal, ya que la compra y venta puede realizarse en la modalidad contado inmediato o a 72 horas. Para poder tomar caución en dólares el mercado exige poner los bonos comprados en garantía, trámite operativo que realiza el agente de bolsa.

"Si quiero comprar u$s 100 del bono y sólo tengo u$s 50 en efectivo tengo que comprar la totalidad del bono por u$s 100 en contado inmediato, de manera de hacerme del bono en el momento. Luego ese bono, por la totalidad, lo dejo en garantía para que me presten u$s 50", explica Marcelo Elbaum, gerente de Negocios Institucionales de Allaria Ledesma.

De esta manera, se estaría tomando caución, que puede ser a distintos plazos, aunque normalmente es a una semana. Esto tiene un costo de 2% anual, prorrateado por los siete días. En este caso, el aforo es del 50%. De esta manera, si esta inversión se hace a un año, se gana 7,5% de TIR anual por u$s 100. Pero al invertir sólo u$s 50, el 7,5% anual se transforma en 15% anual. Si a ese rendimiento se le resta el 2% anual del costo de la caución, se obtiene un rendimiento del 13%.

"El riesgo que se corre es que hay que hacer el revolving de la caución; o sea, la renovación cada siete días, por lo que puede pasar que aumente en algún momento el costo, o que no se pueda renovar directamente la caución por no haber liquidez", advierte Elbaum.