Tras las PASO, ingresaron más de u$s 7 M al fondo que invierte en Argentina

Esta semana, el fondo cotizante (ETF) más grande de activos locales, el Global X MSCI Argentina, registró una entrada de capitales de u$s 7.260.000. Se trató del primer y mayor ingreso desde el 5 de julio, según datos compilados por Bloomberg. Los flujos de entrada llegaron el martes, tras los resultados electorales favorables para el presidente Mauricio Macri en las primarias legislativas.

En la previa de las elecciones, la cotización del ETF había caído hasta perforar los u$s 28. El viernes pasado, último día en que operó antes de las PASO, el Global X MSCI Argentina cerró a u$s 28,18. Esta semana, una vez superada la prueba electoral, el instrumento se recuperó hasta la zona de los u$s 29, aunque ayer cerró por debajo de esa marca, en u$s 28,83.

La cotización del ETF había sufrido bastante desde el 20 junio, cuando MSCI decidió mantener a la Argentina como país fronterizo, lo que disparó una salida de capitales de casi u$s 18 millones. A pesar de ello, el mes pasado logró recuperarse y su cotización se mantuvo relativamente estable entre u$s 29,50 y u$s 30.

El Global X MSCI Argentina es un fondo negociable constituido en Estados Unidos, que buscar seguir el desempeño del índice MSCI Argentina. "Es un producto pensado principalmente para el inversor extranjero que quiere invertir en activos argentinos pero sin sufrir tanta volatilidad. Tiene varios ADR y algunas acciones que, si bien son locales, solamente cotizan en el exterior", explicó Lucas Gardiner, de Portfolio Personal.

Actualmente, el ETF está compuesto por acciones de Mercado Libre (20%), Tenaris (12,6%), YPF (6,7%), Banco Macro (6%) y Telecom (5%). Con participaciones inferiores al 5%, cuenta con papeles de Grupo Financiero Galicia, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía, Arcos Dorados, Banco Francés, Globant, Grupo Clarín, Adecoagro, Cresud, Grupo Supervielle e Irsa, entre otros.

Según consignó Bloomberg, el fondo tiene una capitalización de mercado de u$s 154 millones y dio retornos de 26% en lo que va del año. El precio máximo del instrumento en el último año se registró el 16 de mayo, cuando la participación llegó a u$s 31,96. El mínimo, en tanto, fue de u$s 22,01 y se anotó el 14 de noviembre pasado.

El Merval cortó la racha

Luego de acumular ganancias mayores al 9% en las últimas 5 ruedas y de haber marcado el miércoles un nivel récord de 22.911 puntos, el índice Merval bajó ayer un 0,77%. En la jornada se negociaron $ 504 millones en acciones, con 44 papeles en alza, 36 en baja y 10 sin cambios. Central Costanera (-3,40%) y San Miguel (-3,06%) anotaron las mayores pérdidas, mientras TGLT (+7,89%) y Andes Energía (+7,33%) fueron las que más ganaron. En lo que va del mes, el Merval sube 5% y suma 34,20% en el año. En el mercado de renta fija local, en tanto, el Bonar 2020 sumó 0,54% y llegó a $ 1972 por cada lámina de u$s 100, mientras que el Bonar 2024 avanzó 0,64% y alcanzó los $ 2043.

"Los operadores se están inclinando por una pausa en los activos financieros tras las fuertes revalorizaciones acumuladas en las últimas ruedas de la mano de las PASO, mientras vuelven a dirigir miradas al dólar que viene repuntando tras el derrumbe inicial", sostuvo el economista Gustavo Ber, titular del estudio que lleva su nombre. Y añadió: "Ocurre que la evolución de la divisa resulta crucial para las apuestas hacia el carry-trade, que venían retomando impulso tras las primarias, combinadas con los bonos largos en dólares y las acciones".