El juicio contra De Vido por la tragedia de Once se inicia el 27 de septiembre

El juicio oral y público contra el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido por la tragedia ferroviaria de Once comenzará el 27 de septiembre próximo y en la convocatoria de testigos figuran los exministros Florencio Randazzo y Roberto Lavagna. Así lo decidió ayer el Tribunal Oral Federal 4 respecto a lo que será el segundo juicio por la tragedia que le costo la vida a 51 personas en febrero del 2012: el actual diputado del Frente para la Victoria está señalado como uno de los responsables porque ‘no habría controlado’ las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, la infraestructura, el personal transferido y la aplicación de fondos públicos que el Estado puso a disposición de TBA.

La decisión del Tribunal, integrado por Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel, fue adoptada luego de que rechazaran una recusación de los abogados de De Vido, que buscaba apartarlos del juicio. Incluso, los jueces tampoco hicieron lugar a un pedido de De Vido para ser juzgado en un juicio por jurados, un procedimiento que no está reglamentado para el fuero federal donde tramita el expediente.