Licitan Letes por hasta u$s 750 millones

El Gobierno anunció ayer la licitación de Letras del Tesoro (Letes) en dólares en dos series por hasta u$s 750 millones y la reapertura de los Bonos del Tesoro con vencimiento en 2020, que rinde interés según la tasa de política monetaria del Banco Central.

El Ministerio de Finanzas precisó que entre el martes 22 a las 10 y el miércoles 23 a las 15 se licitarán u$s 450 millones en Letes a 203 días (vencen el 16 de marzo de 2018) y u$s 300 millones a 385 días (cierran el 14 de setiembre de 2018).

Para las Letes a 203 días, el precio de suscripción será de u$s 984,61 por cada u$s 1000 dólares de valor nominal (tasa nominal anual -TNA-de 2,81%) y para las Letes a 385 días, el precio de suscripción será de u$s 967,94 dólares por cada u$s 1000 de valor nominal (TNA: 3,14%).