Un día sin auto

Con el fin de incentivar el uso del transporte público y no motorizado para reducir la contaminación ambiental, el Gobierno de Bogotá, Colombia, implementó el Programa ‘Un Día Sin Carro’, que procura que dejen de circular durante 24 horas más de 1,2 millón de vehículos y 400.000 motos. La estrategia establece multas de u$s 97 para quienes incumplan las reglas y asegura el funcionamiento de los medios de transporte público, al tiempo que considera la habilitación de más de 63 km de ciclovías y ofrece el préstamo gratuito de bicicletas.

La jornada, realizada el 2 de febrero de 2017, instó al alcalde Enrique Peñalos a ampliar la propuesta: los vehículos particulares no transitarían durante una hora y media por la mañana, y otra hora y media por la noche, en los horarios de mayor demanda de transporte. Pero, Daniel Páez, investigador de la Universidad de los Andes, señaló al diario colombiano Tiempo, que no tiene sentido la propuesta porque el transporte público aún no tiene la capacidad de movilizar a toda una ciudad. "Tendría que haber una mejoría significativa en TransMilenio, Sitp y taxis para que la movilidad sea más amable", dijo.