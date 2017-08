PRIMER VECINO

Magíster en Políticas Públicas (Universidad de Harvard) y Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés) fue co- fundador y ex director General del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), además de subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la función pública, fue director de la Escuela Nacional de Gobierno, director del Centro de Cooperación Internacional en Administración Pública, miembro del Directorio del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y Concejal de Pilar.



- Una escena de su infancia:

De vacaciones en La Cumbre con mi papá y hermanos.



- Su rincón preferido de su ciudad:

La bajada de Río Luján y Ruta 8, yendo de Fátima a Pilar.



- Un asunto pendiente:

Lograr todo lo que nos propusimos para Pilar



- Si tuviese que llevarse un objeto a otro planeta ¿cuál sería?

Un cortaplumas.



- Un político histórico:

Alberdi



- Un libro, canción o película favorita:

La película 'Love Actually'; el libro, 'Seda', de Alessandro Baricco.



- Sus hobbies:

Magia, circo y escalar



- ¿Qué pintaría en un lienzo en blanco?

El sol



- Una compra compulsiva:

Jamón crudo



- Su comida preferida:

Milanesa con puré



- Superhéroe preferido:

Flash



n Cuando era chico, ¿qué quería ser?: Biólogo marino