El juicio oral a De Vido por la tragedia de Once tiene fecha: 27 de septiembre

El juicio oral y público contra el exministro de Planificacion Federal Julio de Vido por la tragedia ferroviaria de Once comenzará el 27 de setiembre próximo.



Así lo decidió hoy el Tribunal Oral Federal número cuatro en lo que será el segundo juicio por la tragedia que le costó la vida a 51 personas en febrero del 2012.



La decisión del Tribunal, integrado por Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel, es luego que rechazaran una recusación con el fin de apartarlos del juicio que plantearon los abogados de De Vido.



Incluso, previamente los jueces no hicieron lugar a un pedido de De Vido quien reclamó que sea juzgado en un juicio por jurados, un procedimeinto que no está reglamentado para el fuero federal donde tramita el expediente.



Al dar a conocer la prueba que se ventilará durante el juicio en el que también está acusado Gustavo Simeonoff -ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos-, el Tribunal convocó a los testigos entre quienes estarán el candidato a senador nacional por Cumplir y exministro de Transporte, Florencio Randazzo.



El Tribunal también hizo lugar al pedido de las partes para que sean convocados el exministro de Economía Roberto Lavagna, el extitular de la Auditoría General de la Nación (AGN) Leandro Despouy y el dirigente sindical del ramal Sarmiento, Rubén ‘Pollo‘ Sobrero.



En cuanto al pedido de citar como testigos al exsecretario Legal y Técnico Carlos Zannini, el exministro de Economía Martín Lousteau y el exVicepresidente Amado Boudou los jueces decidieron ‘téngase presente‘, lo que implica que por el momento se está evaluando sin haberse tomado decisión alguna.



Por otra parte, los jueces solicitaron a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un informe completo del período 2010 a 2015, de todos los datos relativos a la explotación de las concesionarias TBA S.A. del ramal Sarmiento y Mitre.



En simultáneo, los jueces decidieron convocar a los peritos contables que ya declararon en el primer juicio, pues hay sospechas de defraudación con el manejo de subsidios que recibía la concesionaria y que -según el expediente- han sido desviados hacia otros fines fuera del funcionamiento de los trenes.



También fue citado como testigo por pedido de las partes el sindicalista ferroviario Omar Maturano.



De Vido y Simeonoff deberán presentarse el próximo martes 22 de agosto para ser notificados formalmente de lo decidido por el Tribunal Oral Federal.



Por la tragedia que le costó la vida a 51 personas, el Tribunal Oral Federal 2 había condenado a seis años de prisión al exsecretario de

Transporte Ricardo Jaime (detenido en el marco de otra causa) y a su sucesor Juan Pablo Schiavi a 8 años, en tanto que también fue condenado el empresario Claudio Cirigliano a 9 años y el maquinista Marcos Antonio Córdoba a tres años y seis meses de prisión, entre muchos otros.



No obstante, por las condenas no hay ningún detenido puesto que la Cámara de Casación que tiene a estudio el expediente desde hace un año y medio aún no decidió si confirma o no las penas.