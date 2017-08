Tras el informe de Bullrich, Interpol se suma a la búsqueda de Maldonado

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) se sumó en las últimas horas a la búsqueda de Santiago Maldonado, luego del informe presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el Senado.



El joven figura en el apartado de “personas perdidas” que tiene el organismo internacional, en el que figuran 1.151 desaparecidos, con tres fotografías que coinciden con las que se difundieron públicamente.



En la publicación, en la que se detallan todos los datos filiatorios del joven, se señala que el joven desapareció el 1 de agosto en “Vuelta del Río, Paraje Leleque, Provincia del Chubut, Argentina”.



Al final de la ficha de datos, Interpol ofrece un apartado para brindar información que sea útil a la búsqueda, advirtiendo que “el contenido de su mensaje, así como sus datos de contacto, pueden ser utilizados por los servicios policiales en uno o más países miembros de Interpol”.



Por último, señala que “si solicita confidencialidad, la información de su mensaje puede ser comunicada a los servicios policiales de uno o más países miembros de Interpol, pero sus datos de contacto no serán revelados a estos servicios policiales”.



Ayer, Bullrich se presentó ante una comisión del Senado, donde dijo que el Gobierno no será cómplice “de absolutamente nada” y que no “avalará ningún tipo de violencia”, aunque pidió no “estigmatizar” a la Gendarmería, la fuerza señalada como la que detuvo a Maldonado el 1 de agosto, durante un operativo de desalojo de una protesta mapuche.