El Gobierno celebra la mayor importación y sostiene que son bienes de capital

En la apertura de la celebración del Día de la Exportación, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, reconoció que "es cierto que habrá un déficit comercial", pero subrayó que "no es menos cierto que teníamos en los años anteriores una balanza superavitaria a fuerza de una limitación en las exportaciones y en las importaciones de bienes de capital".

A su criterio, "no hay que sentar las bases sobre si déficit o superávit, sino sobre la calidad de los mismos", y puntualizó: "Celebramos que haya ingreso de bienes de capital".

El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Enrique Mantilla, había destacado antes que "las exportaciones argentinas serán este año de u$s 60.100 millones y las importaciones de u$s 65.700 millones", y concluyó que "la balanza comercial será negativa en el orden de los u$s 5.600 millones".

"Déficit fiscal y déficit comercial. Debemos ser capaces de revertir esta dinámica", indicó el dirigente empresario, quien sostuvo que "una estrategia de inserción internacional debe dar prioridad al crecimiento y a la diversificación".

Buryaile destacó que "cuando se exporta, también se exporta trabajo argentino", y sostuvo que "posiblemente las inversiones externas tarden en venir, pero hay inversiones internas en el sector público y privadas de u$s 40.000 millones que demuestran la confianza que hay en el país".

Durante la apertura del acto también habló el canciller Jorge Faurie, quien destacó que es preciso "consolidar un perfil exportador fuerte que mejore la presencia de la Argentina en el mundo".

Afirmó que "la agenda económica comercial es lo más importante de la política exterior", y puntualizó que "las reglas de previsibilidad son importantes para los exportadores".

Faurie también remarcó que "la inserción inteligente en el mundo se traduce en hacer crecer el bienestar de los argentinos, y se consigue con el impulso que da el comercio exterior. Normalizamos nuestras relaciones exteriores, tratando de construir confianza y ampliar el acceso de la oferta exportable a nuevos mercados", indicó.

Los exportadores pidieron reformas para mejorar la competitividad del sector, y Buryaile abogó porque después de las elecciones legislativas de octubre próximo se pueda discutir una reducción de la presión impositiva, tanto nacional como provincial y de tasas municipales.

"Hay que tener en cuenta el impacto sobre las exportaciones del diseño y de la ejecución de las políticas fiscales, financiera y cambiaria. Y en la Argentina de hoy esto implica realizar reformas para lograr competitividad sistémica", afirmo Mantilla.

Mantilla sostuvo: "Estamos en la transición, pasemos al crecimiento de largo plazo".

El secretario de Comercio, Miguel Braun, afirmó que en la primera parte del año se pagaron "unos u$s 3.000 millones en reintegros. Lo que estamos buscando es aumentar las exportaciones porque creemos que tenemos mucho para crecer: con los reintegros ganamos competitividad y aumentamos exportaciones", subrayó.