Morales y Lifschitz pidieron más diálogo público-privado

Era una de las figuras más esperadas. Tanto que como si fuera un rockstar los más de 300 empresarios que colmaron el salón del Bolsa de Comercio de Rosario se amontonaban para saludarlo y sacarse selfies en su camino hacia el estrado.

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, participó del Precoloquio de IDEA y no dejó escapar la oportunidad de, con un fuerte discurso político, marcar las diferencias entre Cambiemos, a la que entiende en pleno proceso de crecimiento, y el kirchnerismo.

Respecto de estos últimos, el ministro señaló que hoy "es un proyecto político que se está diluyendo. A veces no alcanza con una elección para que se extinga y hacen falta dos o tres, pero hoy son un fenómeno encapsulado en algunos municipios del conurbano y en algunas provincias". Y fue un poco más profundo al señalar que "los que hasta ayer eran K, hoy no lo dicen porque saben que es algo no muy bien visto por la sociedad".

Además, no dudó en afirmar que "el 22 de octubre la Argentina se juega muchas cosas. Se tiene que revalidar un camino muy difícil, pero que es el que debemos hacer para crear las bases sólidas de un crecimiento". Buscó quitarle peso y dijo que el "23 de octubre no va a cambiar nada, porque hoy no se gobierna para ganar una elección, porque si no hubiéramos hecho cosas muy distintas estos 19 meses, sino que lo hacemos para transformar el país". Luego de asegurar que la recuperación lleva tiempo "porque recibimos un país quebrado desde el punto de vista fiscal y financiero", y que se cometieron errores porque "el avión no tenía instrumental porque los rompieron todos"; concluyó pidiendo la colaboración de los empresarios.

A la salida de su exposición, consultado por El Cronista sobre si había algún piso para el tipo de cambio, Frigerio se refirió a que es "un error creer que solo con el tipo de cambio vamos a ser competitivos. Hoy tenemos un equipo de profesionales y no de militantes en el Banco Central que se maneja con autonomía".

Consultado por las intervenciones de la autoridad monetaria para frenar el alza del dólar en la previa a las PASO, el ministro dijo que "si el Central entiende que tiene que intervenir, lo hace, como en cualquier país del mundo que tenga flotación del tipo de cambio. Lo mejor es el tipo de cambio libre para poder pesificar la economía".

El último panel de la tarde estuvo a cargo de del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales quien señaló que ahora en Jujuy rige el estado de derecho y que en las PASO "no hubo un cheque en blanco para nadie, pero hay un aval para el gobierno, en un número que no se esperaba". "A veces se ven las cosas con los ojos de la provincia de Buenos Aires, pero a nivel país, fue un apoyo muy importante, como una señal para los empresarios que invierten y para los trabajadores, dijo Morales.

Pidió una "sinergia entre empresarios, trabajadores y estado para transitar este camino" de transformaciones para desarrollar el país y sacar un tercio de los argentinos de la pobreza. Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se unió a ese pedido de diálogo entre sectores porque "no existe mucha diferencia de lo que queremos como país, integrado al mundo, con inversiones y trabajo de calidad".