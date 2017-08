Milagro Sala está más cerca del beneficio de la prisión domiciliaria

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quedó más cerca de ser beneficiada con la prisión domiciliaria, luego de la orden que diera uno de los jueces en cumplimiento de la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, aún resta el pronunciamiento de otro magistrado y otros controles de rutina.

El juez de Control 3 de Jujuy, Gastón Mercau, resolvió finalmente otorgarle la prisión domiciliaria a Sala en un inmueble del departamento jujeño de El Carmen, mientras que el otro magistrado, Pablo Pullen Llermanos, dispuso que se realice hoy una inspección antes de decidir si se pronuncia en el mismo sentido.

Los abogados que patrocinan a la detenida ya advirtieron a los jueces que esa propiedad no se encuentra en condiciones para ser habitada: explicaron que fue construida no como vivienda sino para desarrollar allí un centro de rehabilitación de adicciones que finalmente no se pudo concretar, y advirtieron que tras la detención de Sala, el lugar "fue saqueado".

"La Justicia del gobernador Gerardo Morales dispuso la domiciliaria de Milagro en una casa que no habitaba, que no tiene luz, agua, ni sanitarios", advirtió la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de letrados que patrocina a Sala.

Días atrás, Mercau había ordenado inspecciones en dos inmuebles de Sala para definir en cuál podría alojarse la dirigente tupamara. Además del predio ubicado en El Carmen, también había analizado una propiedad en el barrio Cuyaya, de la capital provincial, donde hoy vive el marido de Sala, Raúl Noro.

Pese a que la referente social había pedido su traslada al domicilio capitalino, el magistrado dispuso que cumpla con la prisión domiciliaria en el inmueble de El Carmen, por lo que la decisión final ahora está en manos de Pullen Llermanos.

De ser liberada, Sala tendrá custodia a cargo de Gendarmería Nacional y de la Policía de Jujuy, y podrá contar con visitas continuas, de 7 a 20, de grupos no mayores de siete personas.

A fines de julio, CIDH había reclamado un cambio en las condiciones de detención de Sala.