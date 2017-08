Entre la inflación y el déficit fiscal, los empresarios afirman que la recesión quedó atrás

Nadie lo duda, la recesión ya pasó y es el momento de empezar a crecer. Pero para que ese desarrollo sea sustentable en el tiempo, los hombres de negocios entienden que hay algunos aspectos de la economía que aún faltan solucionar.

Por lo menos así lo entienden los empresarios que llegaron ayer a Rosario, Santa Fe, para participar del Precoloquio de IDEA de la región Centro en en cual los referentes de la zona y de diferentes industrias mostraron números y datos alentadores.

Ese fue el caso de Martín Berardi, director general de Ternium Sidear, quien aseguró que este año la producción de la demanda de acero plano "crecerá 10% empujada, principalmente, por el consumo del agro".

"Las ventas durante el primer semestre se incrementaron 1% por encima del 2016, pero en el segundo trimestre lo hicieron 7% y en julio ya crece al 16%", abundó.

Luego de asegurar que la inflación es el "principal cuello de botella" de la economía local, pronosticó que la Argentina "va a tener dos años de crecimiento".

Pero para poder cumplir con ese proceso de crecimiento, para el empresario se deberá ganar "la madre de todas las batallas, que es el déficit fiscal. En este proceso de transición que está teniendo la economía argentina, el objetivo es reducir el déficit", explicó a El Cronista.

En su exposición, el ejecutivo de Ternium señaló que las inversiones públicas "ya llegaron y que ahora es el momento de as privadas" y especuló que en el nuevo contexto "aquel que no sea productivo, no va a subsistir". Respecto a ese punto, y consultado por este diario, Berardi señaló que "hay sectores que no están creciendo como otros", y eso se tiene que resolver "diferenciando la transición que está llevando adelante sector por sector".

En esa línea, el ejemplo llegó de la mano del presidente de Toyota, Daniel Herrero, quien señaló que las compañías y los sindicatos deben tener más diálogo. "No hay forma de competir globalmente con sistemas y métodos que tenemos hace 50 años", sostuvo.

Luego llegó el turno de Roberto Urquía, el hombre fuerte de Aceitera General Deheza (AGD) sorprendió a todos al afirmar que si la intención es ir a un acuerdo con la Unión Europea para "exportar lo que estamos exportando hoy, no tiene sentido".

Luego de asegurar que las obras del Belgrano Carga reducirán en u$s 20 por tonelada los costos a los productores del NEA y del NOA pidió reducir "la pesada mochila" de las retenciones de 30% a la soja.

Soy optimista, las devaluación que se hizo y la quita de retenciones mejoró mucho la producción, le dieron un empujón al sector agrícola, explicó a El Cronista.

Sin embargo, reconoció que hay sectores atrasados que "hoy no les va bien, y hay que analizar esos casos. Un ejemplo es el de la leche". Para el empresario, un camino hacia una solución "podría ser que el Gobierno intervenga un poco más en algunos sectores, en las cadenas".

Por último se refirió a que, aunque es optimista con la economía, uno e los problemas que observa es que "los bienes transables son tremendamente caros en la Argentina".