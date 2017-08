Reclutan 300 líderes "verdes" para debatir sobre nueva economía con Obama

Con la presencia estelar del ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama, el 5 y 6 de octubre se realizará en la ciudad de Córdoba la Cumbre de Economía Verde. Se trata de la segunda edición (la primera se realizó en diciembre del año pasado) de este congreso internacional, organizado por la Fundación Liderazgo, ligada al partido demócrata de los Estados Unidos, y el gobierno cordobés.

El objetivo del evento es capacitar a 300 líderes de opinión, que serán seleccionados entre miles de postulantes durante los meses previos a la Cumbre.

"Este año contaremos con la participación de Barack Obama, quien está comprometido a través de su fundación, a impulsar la participación ciudadana en temas centrales como el cuidado del planeta", comentó a este diario Juan Verde, presidente de la Fundación Liderazgo. "Nos honra mucho su visita porque sabemos que recibe más de 30 invitaciones mensuales a participar en eventos en toda América latina, y eligió venir al nuestro", añadió.

La llamada "economía verde", "sustentable", "circular" o "baja en carbono" es aquella cuyo enfoque no es lineal (producción -consumo - generación de desechos), sino que toma en cuenta el cuidado de los recursos a lo largo del ciclo de diseño, producción, transporte, comercialización, consumo y post consumo, haciendo un uso racional y y sostenible los mismos para poder legarselos a las generaciones futuras.

"Necesitamos cambiar el enfoque tradicional, y las posturas erróneas que consideran al desarrollo económico y la sostenibilidad como opuestos, cuando en realidad van de la mano, ya que sin planeta no hay economía posible", destacó Juan Verde. "Hay muchos mitos que debemos desterrar advirtió el titular de la Fundación Liderazgo, uno de ellos es que los productos y servicios sustentables son más caros. Lo que ocurre hoy, por ejemplo en el campo de las energías renovables, es que son más baratas que los combustibles fósiles. Y para un país como Argentina, es una excelente oportunidad de invertir en generación renovable en lugar de importar energía fósil", destacó.

Este año, el congreso estará enfocado en cinco ejes temáticos: educación, financiación, seguros ambientales, emprendedorismo y activismo ambiental. Si bien no es un evento destinado a promover inversiones, participarán empresas, bancos, así como representantes de organismos de gobierno, ya que se discutirán oportunidades de inversión y financiamiento.

Si bien aún no está cuantificada dentro de los indicadores económicos tradicionales como el PBI, la "economía verde" contribuye en gran medida al desarrollo de los países. "No se deciden inversiones en energías renovables pensando sólo en la coyuntura, ya que requieren de empleo calificado y no se pueden trasladar de un país a otro buscando los menores costos laborales", apuntó Verde.

El año pasado, la Cumbre Verde contó en su primera edición con la participación de cuatro premios Nobel como el mexicano Mario Molina, uno de los descubridores del agujero en la capa de ozono; la activista por los Derechos Humanos Iraní Shirin Ebadi; el químico suizo Kurt Würthrich y la israelí Ada Yonath, también química.

También participaron unos 300 líderes de 23 provincias, seleccionados entre 4.500 postulantes, que recibieron capacitación y se comprometieron a brindar al menos diez ponencias públicas para transmitir la importancia del desarrollo sostenible. Para la edición de este año, ya es posible postularse en la página web http://cumbreeconomiaverde.org/ . Aquellos que sean seleccionados recibirán una beca que cubrirá los costos del pasaje, estadía y capacitación.