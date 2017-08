Cadenas de retail venderán insumos tecnológicos para pymes con descuentos especiales

En el marco de la estrategia que está llevando adelante el Ministerio de Producción para avanzar en la simplificación de trámites para las empresas y avanzar en su digitalización, la cartera que dirige Francisco Cabrera lanzará en las próximas semanas un plan para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a la tecnología a menores costos. Descuentos para la compra de computadoras, capacitación y acceso a Internet y a plataformas de comercialización online son los objetivos de este programa que todavía está en proceso de testeo con las distintas empresas con las que el Gobierno avanzó en acuerdos.

"Se trata de un plan para ayudar a que las pymes puedan renovar su parque informático a precios más baratos, como los que acceden las grandes empresas", señaló una fuente oficial involucrada en la negociación. Desde la Secretaría de Emprendedores y Pymes ya realizaron acuerdos con las principales empresas de comercialización de equipos las grandes cadenas de retail para que las pymes puedan acceder a un precio "corporate" y realizar un recambio de su parque de computadoras. Las firmas podrán ingresar a la web de este plan de digitalización y bajar un voucher que podrá ser utilizado para la adquisición de las máquinas con una rebaja importante, que podría llegar al 20%.

Las pymes también tendrán la opción de contratar paquetes de Internet a valores corporativos, de los que hoy están excluidas. Para eso, el Gobierno realizó acuerdos con los principales proveedores. Lo mismo hizo con empresas como Mercado Libre y Google para poder ofrecer packs de capacitación y de plataformas de venta online, que crece cada vez más.

Con este plan, el Gobierno busca que cada vez más pymes tengan un mejor y mayor acceso a la digitalización. Se suma al anuncio realizado por Producción días atrás sobre los avances en la simplificación de trámites para las empresas y la posibilidad de que la aprobación de los expedientes sea cada vez más ágil y rápido. También a la decisión de comienzos de año de eliminar los aranceles para importar computadoras, tablets y all in one, que bajaron de 35% a 0%, y que permitió una fuerte reducción de precios y una mayor oferta de productos que hasta el momento no tenían mercado.

Financieras y seguros

Podrán acceder a estos beneficios del Plan de Digitalización Pyme todas las empresas que, por su nivel de facturación, sean consideradas como tales. En este sentido, la cartera productiva incluyó esta semana, mediante la actualización de la resolución 24, a dos sectores que hasta el momento estaban excluidos de ser considerados pyme: las empresas financieras y las del sector de seguros.

A partir de ahora, las firmas de estos rubros que facturen hasta $ 250 millones anuales y además cuenten con un tope de hasta

$ 100 millones en activos serán consideradas pymes y, por ende, gozar de los beneficios impositivos de la Ley Pyme, según aclaró el secretario del área, Mariano Mayer, a El Cronista. Otro sector incluido recientemente es el inmobiliario; sólo queda afuera y tampoco prevé ser incorporado por el momento el de juegos de azar.

Con esta modificación, el Gobierno no sólo beneficio a empresas de estos rubros que venían reclamando ser incorporadas, sino a pequeñas empresas de otros rubros que están abiertas a recibir inversiones de otras empresas. Como la firma financiera no era considerada pyme, la que recibía la inversión perdía los beneficios de ser pyme. "Dejás de ser pyme si sos controlada por una no pyme", aclaró Mayer.

En este sentido, otro cambio que se oficializó con la reciente resolución fue que, hasta ahora, una empresa que no es pyme podía tener como máximo el 10% de participación en una pyme para que esa pequeña y mediana empresa no pierda los beneficios. Ahora ese porcentaje fue elevado al 20%.