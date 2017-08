En el Senado, Bullrich dio explicaciones sobre la desaparición de Santiago Maldonado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hoy que “todas las hipótesis están abiertas” en la investigación y búsqueda del joven Santiago Maldonado, que se encuentra desaparecido desde el 1 de agosto en Chubut.

“Nuestra única preocupación es saber qué pasó con Santiago Maldonado y para eso todas las hipótesis están abiertas”, señaló la funcionaria nacional al presentarse ante la comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado.

En ese sentido, la integrante del Gabinete explicó que Gendarmería “dio informe sobre todos los efectivos que estuvieron presentes” en el operativo, a qué escuadrones pertenecían, y de “todos los vehículos que habían estado en el lugar”, los cuales fueron luego allanados con orden judicial.

“Se han allanando dos de los tres escuadrones. Ayer se allanó el tercero. Las pruebas de los perros que allanaron dieron todas negativas. Se analizaron todos los vehículos que estuvieron en el lugar”, detalló la funcionaria.

Precisó, además, que allegados a Maldonado acercaron un cuello, un buzo y una gorra del joven, con los cuales se realizaron peritajes a partir de las pruebas colectadas, aunque por ahora no dieron resultados positivos.

“Se encontraron cabellos en una de las camionetas pero eso no quiere decir que sean de Santiago. Se verá cuando se tenga el ADN del hermano y de los padres”, puntualizó Bullrich, que hizo referencia a las dificultades para acceder a pertenencias “indubitables” de Maldonado por una supuesta falta de cooperación de la familia.

“Es importante tener ese ADN, será el juez quien se lo requiera a la familia”, precisó la ministra, quien no pudo determinar, ante la consulta del senador Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), si está probado que Maldonado estuvo en el campamento Lof cuando ocurrieron los incidentes.

A la vez, la dirigente oficialista ratificó que el Gobierno “de ninguna manera podría avalar una situación de violencia en la Gendarmería”, pero insistió en que por el momento no hay “indicios” de que esa fuerza “haya actuado con violencia y haya tenido algún detenido” durante el operativo que se llevó a cabo el pasado 1 de agosto en la comunidad mapuche Cushamen, en Chubut y donde fue visto por última vez el joven artesano de 28 años.

“Pero tampoco nos cerramos a que pueda haber sucedido algo”, aclaró Bullrich, que compartió con los senadores el material fotográfico del operativo.

Ante una consulta del senador de Chubut Somos Todos Juan Mario Pais, quien sostuvo que la “hipótesis prevalente” es la desaparición forzada de Maldonado en virtud de las declaraciones de testigos de identidad reservada, la ministra rechazó esa caracterización al indicar que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, “no ha puesto esa carátula” en el expediente.

“Creemos que es apresurado, que desde el primer minuto se haya planteado una desaparición forzada queriendo culpar a la Gendarmería nacional como culpable de una desaparición. Todos los días en la Argentina tenemos personas que desaparecen”, argumentó la funcionaria nacional.

Sobre esto último, el senador Ruperto Godoy (PJ-FPV) dijo que le “asusta cuando se dice que puede ser una desaparición más como la de una chica del barrio cuando se produjo en el marco de una represión institucional”, por lo que pidió tratar el caso como una “desaparición forzada”.

Bullrich replicó: “Hay una investigación objetiva que está llevando adelante el juez. Les pido, senadores de la Nación, que seamos responsables y no digamos que hay una sola hipótesis”.

La dirigente de Cambiemos también aclaró que “la Gendarmería no es parte de la actuación” y que está “totalmente apartada de la causa” porque “es un principio que la misma fuerza no se investigue a sí misma”.

Frente a los cuestionamientos formulados principalmente por organismos de derechos humanos por el presunto encubrimiento de la cartera que dirige al accionar de Gendarmería, Bullrich contestó que el Gobierno “no va a ser cómplice de nada”.

“Es intención de nuestro Gobierno llegar a esclarecer este caso. Nosotros no vamos a ser cómplices de absolutamente nada, ni lo somos. Somos un Gobierno democrático, institucionalista. Un Gobierno que cree en el Estado de Derecho, que cree en los derechos humanos”, subrayó.

En esta línea, la funcionaria empalmó con una crítica al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), al que caracterizó como "minoritario" dentro de esa comunidad y le adjudicó “acciones extremadamente violentas” como la quema de refugios, de máquinas, de camiones y de la famosa “Trochita”, que estuvo inactiva durante dos años debido a los daños.

En otro orden, Bullrich salió en defensa de su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, apuntado por los organismos de derechos humanos como el responsable in situ del cuestionado operativo de desalojo de las barricadas en la ruta 40 y del accionar contra el campamento Lof.

“Noceti pasó por el lugar a las 12.30. Se bajó del auto, saludó a la Gendarmería y siguió viaje. Iba a Esquel. No participó del operativo, no dio órdenes. Nosotros no damos órdenes operativas sobre el terreno. Dirigimos cuestiones estratégicas‘, explicó ante un planteo de la senadora kirchnerista Virginia García, quien pidió no utilizar ‘eufemismos como operativos” para reemplazar “lo que fue una represión”.

Bullrich rechazó que los hechos hayan correspondido con una “represión brutal” y detalló, ante otra pregunta de Luenzo, que “las únicas armas que se utilizaron son dos escopetas con balas antitumulto”, prescindiendo de “armas de calibre o de fuego”.

Sobre el final de la reunión, Godoy le reprochó que van “15 días de desaparición” y que de acuerdo a lo expuesto por la ministra “no se sabe absolutamente nada”, mientras que por su parte, la senadora chubutense Nancy González lamentó que los vehículos hayan sido pesquisados ocho días después del episodio, y que los escuadrones hayan sido registrados diez días después.

“Las pruebas fueron resguardadas en el momento en que el juez ordenó que se haga. Si el juez ordenó con demasiados días (de retraso), esa es una decisión que él tomó de acuerdo a lo que estaba analizando”, agregó.