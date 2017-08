Los granos prolongan su caída en Chicago presionados por el informe de USDA

Luego de las fuertes caídas de ayer, cuando quebraron los soportes técnicos, los granos prolongan su caída a media sesión en el Mercado de Chicago, luego que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) sumara elementos a un escenario poco amigable para los precios agrícolas.

En ese contexto, la soja retrocede 0,24 por ciento respecto al cierre de ayer, hasta los 337,86 dólares por tonelada.

“Para los granos continúa el viento de frente, encarnado por las proyecciones de volumen y condición de cultivo del USDA, las amigables perspectivas climáticas y la recuperación del dólar”, explicó en un informe el sitio Fullcampo.

Según el relevamiento, “se esperan lluvias en estados clave como Iowa, Illinois e Indiana de acá al fin de semana, y volvería a repetirse a partir del martes de la semana próxima”.

“Por su parte, los pronósticos 6-10 días anticipan precipitaciones por encima de lo normal para todo el Midwest. Cabe recordar que estamos transitando el período crítico de la soja con escasas amenazas climáticas”, agregó el trabajo.



Para Fullcampo, “los datos de crushing de soja en julio pasado superaron las expectativas, pero no logran revertir la tendencia que lleva a una caída de los niveles de molienda en el presente año comercial”.



“Ayer los fondos vendieron neto 13.000 contratos de maíz, 10.000 de soja y 7.500 de maíz”, precisó.



Por otro lado, el trigo pierde 1,97%, hasta los u$s 154,69 por tonelada; mientras que el maíz desciende 1,05%, hasta los u$s 138,38 por tonelada.

“La próxima semana se inicia el Farm Journal Crop Tour. Veremos si el relevamiento a campo confirma los números del USDA”, completó el sitio.