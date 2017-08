Ferreres: "Después de octubre el Gobierno tiene que hacer algunos ajustes"

El Presidente de OJF & Asociados, Orlando Ferreres, afirmó que "se observa un crecimiento económico" y la inflación está bajando con un pronóstico del 20% anual ".

"Tal como está ahora, es posible que el Gobierno gane las elecciones e incluso por más margen que el que obtuvo en las PASO pero después que gane tiene que hacer algunos ajustes macroeconómicos para poder seguir cumpliendo con lo que el Presidente dijo: bajar la pobreza y aumentar el crecimiento", señaló en diálogo con Radio con Vos.

El economista advirtió que "de todas maneras es algo conflictivo porque el Gobierno eligió el camino gradualista" y "ese camino lleva a que todos los años se tengan que tomar medidas como si recién se empezara".

"Con el costo laboral que tenemos es imposible competir en el mundo, tal es así que estamos perdiendo mercados porque lo nuestro es muy caro así que yo creo que ese va a ser uno de los cambios", remarcó.

El economista se preguntó: ¿Pueden estar los salarios en u$s 1600 por mes? y dijo: "Hablo de un ajuste macroeconómico que incluya al tipo de cambio, no una perdida adquisitiva del salario porque nos encaminaría a una recesión. No estamos pronosticando una recesión para el próximo año, ni tampoco después. Este ajuste macroeconómico tiene que ver con la competitividad externa. Si uno no tiene competitividad externa, inútil es pedir que vengan inversiones".

Ferreres criticó a parte del empresariado, porque "prefirieron irse y no luchar por una racionalidad mayor en el país, con lo cual quedamos fuera del mundo alejados de las pautas internacionales y ese es el problema básico que tiene la Argentina".

"Desde hace aproximadamente ochenta años andamos por cualquier lado, tomamos atajos, cruzamos por cualquier parte, no tenemos un orden y eso se nota mucho en los resultados, no se nota cada día, pero sí a través del tiempo", concluyó.