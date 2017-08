Empieza el escrutinio en Provincia y Vidal admite que el final es abierto

Los cruces entre el oficialismo y la oposición por el parate que se vio en el escrutinio provisorio de la elección bonaerense entrada la madrugada continuaron ayer y probablemente se mantendrán hasta que la Justicia Electoral proclame al ganador de las primarias abiertas provinciales. Ese número, que se conocería a fines de la semana próxima, mostrará a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con más votos que Esteban Bullrich en la categoría senador, según admitieron ayer tanto el candidato como la referente de la campaña, la gobernadora María Eugenia Vidal.

"Puede ser que quedemos unos votos abajo, pero es casi un empate técnico", reconoció Bullrich en diálogo con Radio 10. La incógnita está abierta sobre 1.537 mesas que no fueron escrutadas y que, según denuncia Unidad Ciudadana, no fueron cargadas en el sistema para evitar plasmar la victoria de la ex presidenta. El recuento definitivo comenzará hoy por la mañana.

A la polémica se sumó también Vidal. "En ningún momento dije o digo que ganamos la Provincia. Dije que hicimos una gran elección en términos de paridad. El escrutinio definitivo no puede dar una diferencia mayor de un punto para un lado o para el otro. Esa es la verdad", aseguró en declaraciones radiales.

Con 34.052 mesas contadas sobre un total de 35.589, Bullrich obtuvo el 34,19% (3.046.110 votos) contra el 34,11% (3.039.195) de Cristina Kirchner, con 6.915 sufragios de diferencia, aunque las 1.537 mesas que no se escrutaron representarían unos 300.000 votos. Unidad Ciudadana, que considera que ganó los comicios, anticipó que aguardará a conocer el resultado del escrutinio definitivo de las PASO en la Provincia de Buenos Aires antes de impulsar eventuales acciones legales contra funcionarios nacionales.

En ese sentido, la abogada del espacio, Graciana Peñafort, señaló que tienen "testimonios de cómo en dos momentos de la noche se ordenó dejar de cargar datos". Según la letrada, "cuando empezaron a entrar los datos de Berazategui se dejó de cargar". "En Avellaneda se cargaron más datos de las elecciones de concejales que de diputados y senadores. La maniobra existió y dejó la huella física en la carga de los datos", agregó.

Peñafort enfatizó que "los empleados del Correo están dispuestos a testificar" y que Unidad Ciudadana hará la denuncia "cuando tenga sistematizada la carga de los datos". "Nos falta información que tendremos cuando empiece el escrutinio definitivo", explicó.

Las urnas de la Provincia llegaron el lunes a un galpón en la calle 71 de La Plata, adonde quedaron bajo custodia policial hasta que hoy arranque el recuento definitivo. El proceso consiste en analizar telegrama por telegrama. No se abren las urnas, salvo que surja alguna irregularidad o alguna denuncia puntual sobre una mesa determinada.