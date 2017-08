El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, garantizó ayer el que Gobierno no avanzará en un proyecto de reforma laboral "si no hay consenso legislativo" y aseveró que la reciente norma aprobada en Brasil sobre la materia "no es un espejo en el cual se refleja la Argentina".

"Todas las alternativas tienen que construirse desde el consenso legislativo, y no es un problema de la agenda de este año ni del año que viene", indicó.