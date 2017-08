La Corte confirmó el procesamiento de De Vido por la Tragedia de Once

La Corte Suprema confirmó ayer el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa por la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas en febrero de 2012, y dejó despejado el camino hacia el juicio oral.

El máximo tribunal rechazó un planteo presentado por la defensa del ex funcionario de la administración kirchnerista, que cuestionaba el procesamiento y el embargo de los bienes de su defendido.

Pero, además, los magistrados también desestimaron el recurso contra la elevación a juicio de la causa: De Vido había rechazado el proceso por considerar que aún quedaba pendiente la realización de diversas medidas de prueba y la ampliación de la indagatoria a los imputados.

Los jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, consideraron que el recurso presentado por el ex ministro "no se dirigía contra un pronunciamiento definitivo" y que "por ello, se desestima la queja".

El actual diputado del Frente para la Victoria est señalado como uno de los responsables de la tragedia ocurrida en 2012, por su función al frente de la cartera de Planificación Federal. Puntualmente, porque "no habría controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido, y la aplicación de fondos públicos que el Estado puso a disposición de TBA".