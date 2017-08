Negociaciones para resolver la paritaria con los choferes de larga distancia

Sindicalistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y representantes de las cuatro cámaras empresarias de ómnibus de larga distancia acordaron un cuarto intermedio hasta mañana en la paritaria, que continúa estancada ante los reclamos de aumento de al menos 22%. Los gremialistas y representantes patronales deliberaron ayer en el Ministerio de Trabajo y no lograron alcanzar un acuerdo, por lo que proseguirán las negociaciones desde las 17 de mañana.

"‘Si el jueves las cámaras empresarias de larga distancia no presentan una propuesta de recomposición salarial de al menos un 22% habrá que decidir protestas‘, aseguró el titular de la UTA, Roberto Fernández.

El gremialista precisó que la advertencia del sindicato ya había sido formulada la semana anterior, luego de expirar el periodo hábil de conciliación obligatoria dispuesto por el Ministerio de Trabajo, por lo que si "la cámara no ofrece una propuesta a tono con el reclamo de aumento del habrá protestas".