Ordenan a Cristóbal López desalojar propiedad de CFK

El juez federal Claudio Bonadio ordenó el desalojo del empresario Cristóbal López del dúplex que le alquila a la ex presidenta Cristina Kirchner en Puerto Madero, en el marco de la causa Los Sauces, y lo emplazó a dejar esa propiedad antes del 30 de agosto, informaron a Télam fuentes judiciales. López y la ex mandataria, procesados por asociación ilícita y lavado de activos en la causa Los Sauces, no podrán continuar el contrato de locación de un departamento en el edificio Madero Center, que firmaron en 2012 y que, hasta febrero de este año, representó para la ex presidenta ingresos por más de u$s 1,7 millón.

El magistrado le ordenó a López que antes del 30 de agosto desaloje la propiedad que ocupa desde hace 5 años y, según las fuentes judiciales, Bonadio tomó la decisión al considerar que el dinero con el que se pagan los alquileres está sospechado de lavado.